Německo přemýšlí o udělení hrám s lootboxy ratingu 18+

Boj o klasifikaci lootboxů jako gamblingu trvá v herní branži už řadu let. Nyní přichází na řadu další krok směrem ke sjednocení zařazení těchto typů her do určitého odvětví, v Německu totiž parlament odsouhlasil nový zákon Youth Protection Act, který má ochránit mladistvé od potenciální závislosti na gamblingu.

Všechny hry, které budou obsahovat lootboxy by tak musely mít brzy nálepku 18+, tedy pouze pro dospělé. To by znamenalo, že například hry ze série FIFA, které doteď držely rating PEGI 13, by musely přeskočit do sekce pouze pro dospělé, což by se bezesporu podepsalo na prodejích.

EA v Nizozemí nechce stáhnout lootboxy, bojuje i přes velkou pokutu

To rozhodně není poprvé, co se svádí boj s lootboxy. V roce 2017 se francouzská vláda opřela o Star Wars Battlefront 2 a jeho agresivní mikrotransakční politiku, což donutilo EA přehodit vše do herní měny, bez využití reálných peněz.