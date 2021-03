Není cesty zpět, říká nový trailer na online týmovku Outriders

Sci-fi kooperační akce Outriders se blíží svému vydání a pokud neholdujete hratelnému demu, které si zcela zdarma můžete stáhnout napříč platformami, vývojáři vás zásobují alespoň nadílkou trailerů a videí. Nejnovější trailer vás ujistí v tom, že cesty zpět není.

Outriders vychází 1. dubna pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii. K mání je také hratelné demo, které vás nechá ochutnat prvních pár hodin ze hry a hráči se tak budou moci rozhodnout, jestli to další čekání za to stojí. Vyzkoušet je možné 4 herní třídy napříč singleplayerem i kooperačním režimem. Veškerý postup se samozřejmě poté přesune do plné hry.