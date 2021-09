Neoznámená Castlevania Advance Collection dostala další rating

Konami už jednu kolekci her ze série Castlevania vydalo. Ta zahrnuje její nejstarší díly. Už pár měsíců se ale proslýchá, že by měla přijít další kolekce zahrnující Castlevania: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance a Aria of Sorrow, které vyšly na přelomu tisíciletí pro kapesní Game Boy Advance.

Rating v několika různých zemích jistě není žádnou náhodou a je docela jasné, že se Advance Collection opravdu chystá. Tentokrát je to poprvé, co se píše o konkrétních platformách. Australský rating uváděl pouze to, že se jedná o multiplatformní záležitost. Ten tchajwanský už jasně mluví o PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Nintendu Switch. V rámci zpětné kompatibility samozřejmě bude hratelná i na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Ještě zbývá několik Caslevanií, které by v budoucnu mohly vyjít v další kolekci. Za nás už je ale načase, aby přišel zbrusu nový díl. Konami má spoustu světoznámých značek, ale v posledních letech je využívá způsobem, který se nám moc nezamlouvá. Doufat ve změnu ale jen tak nepřestaneme.

Zdroj: Gematsu