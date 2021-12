Nesmíte minout: Nejlepší hry roku 2021 podle Ladislava Nováka

Letošek nebyl pro hráče tím nejsilnějším ročníkem. Opět jsme se dočkali nějakých těch odkladů, ale hlavně bídného podzimu plného zklamání a nenaplněných herních očekávání. Přesto se však najde hodně titulů, které mile překvapily.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Tak v tomhle případě zkrátka není o čem. Nový Ratchet & Clank se stal technologickým benchmarkem nové generace konzolí. Vývojáři v tomto případě názorně ukazují, že hra může skvěle vypadat, bezproblémově fungovat a ještě se parádně hrát.



Ratchet nastavuje nový benchmark pro nadcházející roky

Byť samotný žánr nemusí sednout úplně každému, pravdou zůstává, že najít na tomto veledíle nějakou výraznější kaňku na kráse dá poměrně hodně práce. Jedná se o názornou ukázku technologických možností PS5, a to jsme ovšem teprve v jeho zárodku. Jisté totiž je, že hranice budou ještě mnohokrát posunuty.

Ratchet & Clank: Rift Apart - začátek nové generace se vším všudy | Recenze

Dáme-li bokem grafickou a technickou stránky hry, ocenit musíme rovněž samotnou hratelnost. Ta je maximálně akční, dynamická a nenechá hráče ani na moment vydechnout. Jednotlivé scény se bleskurychle střídají, chvíli jste tady, za moment zase v jiné dimenzi. Vše navíc vypadá velice přirozeně a hlavně plynule. Hratelnost doplňuje zábavný příběh a povedená forma vyprávění. Myslím, že všichni moc dobře chápete, jak obdivuhodnou práci vývojáři ze Studio Insomniac Games odvedli. Vždyť dali vzniknout jedné z nejlepších PS5 her. Prozatím…

Resident Evil: Village

Možná to bude mojí zaslepeností a nákloností k sérii, ale Resident Evil: Village považuji za nejlepší hororovou hru roku 2021. Na druhou stranu, letošek nebyl pro tento žánr tím nejsilnějším, a to jak do počtu, tak pochopitelně i co do kvality.



Nový RE rozhodně nezklamal

Vývojáři z Capcom však dokázali úspěšně navázat na předchozí díly série a přinesli mix toho nejlepšího, co moderní Resident Evil doposud nabídnul. Skvělou hororovou atmosféru, poutavý i když tak trochu překombinovaný příběh, ale hlavně skvělou vyváženou hratelnost v částečně otevřeném světě, což pro tuto legendu není tak úplně typické.

Resident Evil Village: můry opět ožívají | Recenze

Village je zkrátka výtečným nástupcem vydařené sedmičky. Je méně hororový a více akční, na druhou stranu je velkolepější a nabízí více možností. Navíc se odehrává v kulisách podobných čtvrtému dílu, což je samo o sobě velkým lákadlem. Vcelku jde o nezapomenutelný zážitek, který ctí prvky celé série.

Psychonauts 2

Při zpětném ohlédnutí zjišťujeme, že letošní herní sezona byla o poznání slabší než ty předchozí. Důvody jsou všem známé a určitě nikoho nepřekvapí. Do našich výběrů se tak díky této skutečnosti dostaly i hry, které by za jiných okolností zůstaly bez povšimnutí. A právě to je příklad druhé dílu hopsačky Psychonauts.



Jedno z nečekaných překvapení právě končící sezony

Jedná se pokračování ikonické jedničky, která bezezbytku naplnila představy o moderní akční skákací adventuře. Vývojáři se nevyhnuli některým zbytečným přešlapům, ve výsledku ovšem převládají spíše pozitivní pocity. V jádru hry stojí smysluplný příběh plný nejrůznějších narážek a komických situací, krásný a pestrý svět s neustále se střídajícím prostředím, a především pohodová odpočinková hratelnost, která sice nějaké ty mouchy má, zejména potom v rámci soubojového systému, přesto ji lze hodnotit kladně.

Psychonauts 2: kultovní bláznění je zpět | Recenze

Hře by jistě slušela česká lokalizace, protože příběhová linka je v rámci žánru o něco hutnější. Na samotnou hratelnost to pochopitelně nemá výraznější dopad, spoustě hráčům však zůstane skryto velké množství vtipů, narážek, dvojsmyslů a konspiračních teorií. Přestože tahle skákací adventura na první pohled působí dětinsky, nenechte se mýlit. Jedná se o plnohodnotnou a skutečně zábavou hru, která potvrzuje, že žánr akčních skákaček má stále co nabídnout.

The Medium

The Medium rozhodně nebyla dokonalá hra. Zanechala ovšem velice silný dojem, a to dokonce i půl roku po vydání. Polští vývojáři Bloober Team se ukázali v trochu jiném světle, než jsme byli zvyklí z klasik jako Layers of Fear nebo cyberpunkového Observeru. Další barvy, další vrstvy, nové emoce a nový pohled na hororové vyprávění, to je The Medium odehrávající se ve dvou světech.



Duální světy zaujaly

Jde o silně příběhovou a pomalu plynoucí adventuru, která klade důraz na hádanky a vyprávění příběhu. Dokáže skvěle budovat znepokojivou atmosféru, o pocitech strachu však nemůže být řeč. Jde tak spíše o psychologický thriller plný hlubokých emocí a vzpomínek.

The Medium: cestování mezi světy | Recenze

Titul nabízí klasickou adventurní hratelnost z pohledu třetí osoby s množstvím zajímavých prvků, které koření relativně utahané vyprávění. Pravda, příběh se v několika bodech nepodařilo úplně ukočírovat a potenciál duální reality šlo také vyždímat o něco více. I tak jsme se ovšem dočkali poutavého zážitku s opravdu hutnou atmosférou. A majitelé předplatného Game Pass dokonce bez dalších poplatků.

Forza Horizon 5

No nebyl bych to já, kdybych do nějakého výběru nezařadil nějakou tu závodní hru. Přiznávám, že dávám přednost okruhovému závodění, nikdy však nepohrnu kvalitní arkádovější oddychovkou. Série Forza Horizon vždy představovala pomyslný vrchol v tomto žánru a ani pro tentokrát tomu rozhodně není jinak. Pomalu se vyčerpávající série sice neohromí jako před lety, i tak pátý díl nabízí skutečně zábavné závodění, a hlavně tunu obsahu.



Výprava do Mexika je přesně taková, jakou jsme si jí představovali

Celkem v poklidu můžeme prohlásit, že výraznějších novinek příliš nepřibylo. Otázkou ovšem je, zda-li to někoho překvapí a hlavně, jestli po nich někdo toužil. Forza Horizon je a vždy byla o arkádovém závodění v atraktivních koutech světa. Nesmí pochopitelně chybět úžasné grafické zpracování a tradičně kvalitní audio. K tomu přidejme stupidní příběh, stovky vozů v nejrůznějších kategoriích, neustále nové výzvy/akce, masivní i když chaotický multiplayer a máme tu slibovaný trhák.

Recenze hry Forza Horizon 5. Bienvenido a México

Někoho už možná tenhle přístup vývojářů unavuje a neustálou recyklací materiálu pohrdá. Jenže ona je tahle recyklace tak chutná a šťavnatá. Mexiko je navíc jednou z těch nejzajímavějších krajin, kam festival Forza Horizon kdy zavítal. Na tomhle výletě se prostě nudit nebudete, tomu věřte. A jak už bývá zvykem, majitelé předplatného Xbox Game Pass mají hru pochopitelně v rámci služby zdarma.

Slovo závěrem

Těch titulů, které stojí za vyzkoušení ale bylo pochopitelně mnohem více. Zapomínat bychom neměli na kooperativní It Takes Two, hrdinskou akci Marvel's Guardians of the Galaxy, roguelike PS5 exkluzivitu Returnal nebo časovou smyčku Deathloop. Vše je o preferencích a každému se líbí něco jiného, všichni ale jistě uznáme, že v celkovém hodnocení byl rok 2021 sotva průměrný. Velkou vinu na tom nese především chudší první polovina roku a hlavně zaváhání gigantů jako Call Of Duty či Battlefield.

Přátelé, čtenáři, hráčky a hráči, zůstaňme všichni pozitivně naladěni a věřme, že rok 2022 bude o dost veselejší. A to nejen z hlediska herních produktů, ale tak nějak celkově.