Nesmíte minout: Nejlepší hry roku 2021 podle Vojtěcha Matušinského

Jedním slovem by se letošní rok dal nazvat zklamáním. Sice nějaké hry vyšly, bohužel měly jsme tu rovnou několik zklamání s jedním hodně velkým (ehm Battlefield) a ačkoli mě pár her zaujalo, neměl jsem tu skutečnou bombu. Tento rok pro mě chybí hry, u kterých bych omdlíval nadšením a doporučoval je jiným hráčům při každé konverzaci.

Před seznamem musím upozornit, že jsem na něj umístil pouze ty hry, které jsem hrál. Nepřijde mi správné hodnotit nehrané hry. Bohužel tím vypadlo rovnou několik titulů, které bych dost možná do seznamu začlenil (Deathloop, Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2). O těchto pěti hrách mám v každém případě dobré mínění a ačkoli by některé z nich možná nikdy v seznamu nejlepších nebyly nebýt slabý rok, věřím, že se jedná o skvělé hry, se kterými nešlápnete vedle

Halo Infinite

Neustále jsem od lidí slyšel, že od Halo nic nečekají a přišlo mi to ke hře trochu nefér. Přeci jen se to odvíjelo hlavně od nepovedené prezentace, kdy se ukázala předběžná verze hry. Přesto bych lhal tvrzením, že jsem si myslel, že mě nějaké Halo ještě někdy opravdu zaujme. Od doby, co má značku 343 Industries pro mě nebylo Halo tím, co bych si zamiloval. Infinite mě však bavilo dost.



Návrat legendy se rozhodně povedl

Model placená kampaň a zdarma multiplayer sice způsobil, že je multiplayer velkým žebráním o peníze. Ale povedl se i tak! Akce odsýpá, mapy a zbraně mění styl hraní a zápasy jsou napínavé. Po nic moc Call of Duty a zmršeném Battlefieldu bylo super naskočil s přáteli na opravdu povedenou střílečku. Ještě víc mě zaujala kampaň.

Recenze hry Halo Infinite. Za přežití lidstva v otevřeném světě

Příběh, který není hloupý, skvělá chemie postav, a hlavně návykový herní styl. Halo Infinite dle mého mohlo zapracovat na několika věcech včetně open-worldu a nudných bosů, zápory jsou naštěstí zastiňovány klady. Halo Infinite je návykové, zajímavé, má styl a je skvělým tipem pro každého fanouška. Kvůli příběhu si každopádně nejdřív zahrajte předchozí díly.