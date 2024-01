Netflix by mohl zakomponovat reklamy do svých her. Další možností je dražší předplatné s širší nabídkou

I když si Netflix stále valná většina lidí předplácí kvůli seriálům, nelze ignorovat ani zdejší herní knihovnu čítající desítky titulů včetně několika exkluzivit. Prozatím platí, že s předplatným během hraní neuvidíte jedinou reklamu. To by se ale podle reportu webu Wall Street Journal mohlo v budoucnu změnit. Hlavouni z Netflixu měli probírat možnosti implementace reklamy do herního katalogu.

Jednou z možností je, že reklamy se budou ve hrách zobrazovat pouze uživatelům s levnější variantou předplatného, se kterou narazí na reklamy i při sledování seriálů. Ta je ale prozatím dostupná jen na některých trzích. Nebyla ale prý řeč jen o reklamách. Dalším z možných scénářů, jak by Netflix mohl na hrách více vydělávat, je zavedení o něco dražší varianty předplatného. Za to byste dostali přístup k ještě širší nabídce her.

Nepřekvapilo by nás, kdyby se reklamy ve hrách s předplatným Netflixu v nějaké podobě objevily. V případě mobilních her je to přeci jen zažitý standard, a tak by proti tomu tamní hráči neměli takové námitky, jako když se snaží reklamy do her nacpat vydavatelé her na velkých platformách.

Netflix to každopádně ani po více než třech letech nehodlá s hrami zabalit. Na konci roku se jim do nabídky podařilo získat trilogii GTA, která na rozdíl od předchozích verzí doznala značných vylepšení. Momentálně má být na cestě více než 90 dalších titulů, které v budoucnu obohatí herní knihovnu Netflixu. Mezi ně spadá i několik exkluzivit včetně velké AAA hry, o které toho ale zatím moc nevíme.

Zdroj: VGC