Netflix dál rozšiřuje svůj tým herních studií. Tentokrát vítá autory relaxačního Cozy Grove

I když si lidé předplácejí Netflix kvůli seriálům a filmům, stále se počítá i s mobilními hrami, jejichž repertoár se v budoucnu bude rozrůstat.

Už to bude více než rok, co začal Netflix kromě seriálů a filmů v rámci předplatného nabízet i hry. Kromě titulů od studií třetích stran má i několik exkluzivit od svých dvorních tvůrců. Mezi jejich dosavadním týmem čítající 5 studií najdeme třeba Night School Studio, tvůrce příběhovky Oxenfree. Nyní přichází do jejich řad nováček - studio Spry Fox, které stojí za odpočinkovým Cozy Grove.

Tvůrci v oznámení na svém webu uvádějí, že stále mohou tvořit to, co sami chtějí. Nyní ale mají k dispozici větší zdroje, díky kterých jejich další hry mohou být ještě lepší. Také se prý nemusejí tolik stresovat ohledně prodejnosti her. Jejich plány zůstávají stejné. Hodlají vytvořit Cozy Grove 2, což bude nenásilné MMO. Ještě ale nejsou připraveni na to, aby ho ukázali světu v plné parádě.

Jejich starší hry budou i po této akvizici dostupné na všech platformách, kde dříve vyšly. Je pravděpodobné, že v budoucnu se dostanou právě i na Netflix. Tam momentálně najdete okolo 30 titulů, mezi které spadá třeba Into the Breach, Moonlighter nebo Spiritfarer.

V posledním reportu pro investory Netflix zmínil, že je ve vývoji přes 50 her založených na jeho značkách. Jsme zvědaví, jaká bude budoucnost pro hry na této platformě. Zatím se o úspěchu mluvit nedá. Ve stejném reportu Netflix uvádí, že denně se o hry zajímá méně než 1 % předplatitelů.