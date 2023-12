Netflix připravuje hru podle seriálu Squid Game. Spolu s dalšími hráči se zúčastníme známých soutěží

Vedle toho, že Netflix seriál Squid Game převedl do reality show a připravuje druhou sérii, je také ve vývoji hra inspirovaná tímto jihokorejským výtvorem. Netflix to s hrami stále nechce vzdát. Do konce letošního roku bude součástí nabídky necelých 90 titulů a dvorní studia služby momentálně pracují na více než 10 novinkách včetně první AAA hry. Mike Verdu, který stojí ve vedení herní části Netflixu, také potvrdil, že jednou z novinek je právě i hra podle Squid Game.

Prozatím moc konkrétních informací nemáme. Padlo pouze to, že se můžeme těšit na soupeření s ostatními hráči v soutěžíš, které můžete dobře znát ze seriálu. Vydání je tedy nejspíš ještě hodně daleko. Pokud by vás ale zajímalo, jak by taková Squid Game mohla vypadat v praxi, podívejte se na Crab Game, kterou najdete zdarma na Steamu. Tahle hříčka se svezla na původní vlně úspěchu při vydání seriálu Squid Game, a i když má jiné jméno, jednotlivé soutěže jsou velmi podobné.

Zdroj: Eurogamer.net