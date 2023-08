Netflix se naučil streamovat hry do televize. Zatím jen v betatestu pro vybrané předplatitele

Už od roku 2021 si můžete v rámci předplatného služby Netflix zahrát i vybrané hry. Zatím to ale funguje tak, že si je musíte do svého zařízení stáhnout a knihovna je dostupná jen na Androidu a iOS. Možnosti se ale začínají rozšiřovat. Netflix spustil první uzavřený betatest streamovaného hraní do televizí. Do testu se zatím mohou zapojit jen vybraní uživatelé z Kanady a Británie.

Abyste si mohli na televizi zahrát, tak budete stejně potřebovat váš chytrý telefon. Ten totiž poslouží jako ovladač. Snad časem přibyde i možnost použití klasického ovladače. Skrz dotykové prvky se sice hrát dá, ale hraní s gamepadem se to nemá šanci rovnat.

Mezi první zařízení, která streamování pro televize budou podporovat, patří například Amazon Fire TV, Chromecast s Google TV, Nvidia Shield, Roku nebo televize od LG a Samsungu. Postupem času se nabídka podporovaných zařízení bude rozšiřovat. V rámci prvotního testování jsou dostupné pouze hry Oxenfree a Molehew's Mining Adventure. Při spuštění ostrého provozu určitě knihovna naroste o další tituly, ale které to budou, zatím Netflix neřekl.

V následujících měsících by pak měla opět vybraná sorta předplatitelů dostat možnost hrát streamované hry skrz Netflix na PC a Macu přes webový prohlížeč. Tady pro ovládání využijete klávesnici a myš. Kdy tyto vychytávky dorazí i na náš trh jsme se bohužel nedozvěděli.

