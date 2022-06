Netflix to s hrami myslí vážně. Chystá se adaptace Queen's Gambit, Too Hot to Handle a další exkluzivity

Už nyní na Netflixu najdete knihovnu her, která mimo jiné zahrnuje třeba adaptaci seriálu Stranger Things. Ke konci roku by měla nabídnout více než 50 her. Ze známějších titulů by neměly chybět například Oxenfree, Spiritfarer nebo Reigns. Během akce Netflix Geeked Week jsme dostali ochutnávku toho, na jaké novinky se můžeme těšit a o známá jména nebyla nouze.

The Queen's Gambit Chess

Seriál The Queen's Gambit z roku 2020 vzbudila v divácích zájem o šachy. S touhle herní adaptací si budete moci zahrát po boku Beth nebo Bennyho v ikonických lokacích jako hotel v Las Vegas nebo sirotčinec.

V ohledu hratelnosti tvůrci nemohou vymýšlet žádné zázraky. Přeci jen jde stále o šachy. Kromě klasického hraní ale součástí hry budou i lekce, které vám pomohou zlepšit taktiku. Pokud pro vás zdejší umělá inteligence nebude rovnocenným soupeřem, můžete rovnou vyzvat další hráče skrz online mód. Zatím neznáme datum vydání, ale stejně jako u ostatních her, které na Netflixu najdete, vám k hraní bude stačit aktivní předplatné.