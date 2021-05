New Pokémon Snap: fotografická výprava do divočiny | Recenze

Co baví Trasy jen tak neomrzí

Požadavky od výzkumníků

Víc než 200 druhů pokémonů

Pestrobarevné prostředí

Jednoduchost ovládání Co vadí Chudší možnosti úpravy fotek

Vyhlazování hran v handheld režimu

Absence dabingu během konverzací 8 /10 Hodnocení

Pokémoni měli za dobu svojí existence spoustu odnoží od hlavní herní série. Měli jsme tady dungeony, bojovky a několik dalších zastoupení odlišných žánrů. Pokémon Snap byl ale jen jeden. Vyšel v roce 1999 na konzoli Nintendo 64. I když je jeho myšlenka naprosto triviální, tak si získal více fanoušků, než by se zprvu dalo očekávat. Focení pokémonů v divočině bylo přeci jen trochu něco jiného, než plnění pokédexu a snaha o to stát se mistrem ligy.

Oproti ostatním vedlejším sériím na Snap Nintendo nějak zapomínalo. Od doby jeho debutu se totiž fanoušci nedočkali žádného pokračování, remasteru či remaku. To přichází právě až nyní na Switch, kdy se vydáme do regionu Lental, který se zatím nikde jinde neobjevil, a budeme v něm kromě divočiny zkoumat také důvody, proč někteří ze zdejších pokémonů v noci světélkují. Kombinují se tady pokémoni ze všech možných generací, ale rozhodně nečekejte, že narazíte na všechny druhy.

Vyfoťte je všechny!

Po příjezdu na první z ostrovů Lentalu vás přivítá profesor Mirror se svojí asistentkou. Během chvíle se seznámíte s tím, o co tady vlastně jde, dostanete foťák do ruky a už se pomalu chystáte na svoji první výpravu. New Pokémon Snap je kolejnicová záležitost, takže na jednotlivých trasách ovládáte pouze kameru. Směr pohybu i jeho rychlost jsou alespoň na začátku předem určené.

Ovládání je tedy naprosto jednoduché. Nechybí ani podpora pohybového ovládání, které mi přišlo vhod hlavně během hraní v handheld režimu. To pak opravdu působí, jako byste drželi foťák v ruce. Váš úkol na těchto výpravách je jednoduchý. Získat co nejlepší fotky každého druhu pokémona.

To, jak na tom vaše úlovky jsou, po návratu do laboratoře zhodnotí profesor. Po každé výpravě můžete ke každému pokémonovi vybrat pouze jednu fotku na ohodnocení, i když jich máte vyfoceno víc. O ty ostatní ale nemusíte přijít. Je tady možnost uložit si je do alba pro pozdější využití. Mimo to je ještě hned po návratu můžete “re-snapnout”. To znamená, že si můžete trochu upravit scenérii a přidat nějaký ten efekt.

Hodnocení se pak odvíjí od několika aspektů. Nejdůležitější je, aby na fotce byl pokémon pěkně vidět a ideálně byl otočený směrem k foťáku. Každý pokémon má navíc v pokédexu čtyři kategorie označené počtem hvězdiček. Odvíjí se od toho, v jak netradiční póze či při jaké činnosti se vám podařilo pokémona zachytit. Stačí, aby se vám podařila fotka během krmení a už je to o něčem jiném, než kdyby jen klasicky postával. Finální bodové hodnocení každopádně počet hvězdiček neovlivňuje.

Ještě jedna jízda

Princip je to velice jednoduchý, ale v praxi to občas může být docela náročné. Trasy, po kterých jezdíte ve svém NEO-ONE vozítku, nejsou sice nijak závratně dlouhé, ale stále se během vaší projížďky něco děje. Nemáte šanci všechno zaznamenat na první průchod. Hra vás přímo vybízí k tomu, abyste jednu trasu procházeli několikrát.

Může to znít stereotypně, ale Nintendo to udělalo docela chytře. Každou trasu totiž můžete levelovat. Po dosažení nové úrovně k vám jsou pokémoni přátelštější a občas se objeví i úplně nový druh. Tímhle způsobem si u některých tras můžete odemknout i alternativní cesty. Levelování je navíc potřeba k tomu, aby se vám zpřístupnily nové trasy.

Kromě toho jsou dalším důvodem pro návrat do již prozkoumaných oblastí žádosti od profesora a ostatních výzkumníků. Často jsem skrz ně přišel na to, že jsem opravdu ještě neobjevil všechno. Některé z požadavků jsou velmi specifické a nemáte šanci je splnit jen tak namátkou. Spolu s průzkumem nových oblastí je tohle za mě to největší plus.

Abyste získali nějaký unikátní snímek, tak k tomu můžete pokémony i vybízet několika způsoby. Velmi rychle se dostanete k možnosti lákat je na ovoce. Můžete je tak dostat na pozici vhodnější pro fotku. Některé druhy ale na ovoce nereagují, a tak musíte volit jinou taktiku. Mezi ně patří například používání illumina orbů, které způsobují výše zmiňované záhadné světélkování. Chce to zkrátka zkoušet, na co který druh zareaguje.

Dalo by se říct, že Pokémon Snap je jeden velký foto režim, takže tady samozřejmě nechybí ani možnosti si pořízené snímky následně ještě upravit. Nečekejte ale žádné megalomanské možnosti, které by ohromili profesionálního fotografa. Vzhledem k tomu, že je hra postavená na focení, tak jsem očekával, že budou možnosti úpravy trochu obšírnější, ale je to na úrovni klasických fotorežimů, které jsou v posledních letech populární i u ostatních her. Kromě úprav jasu či rozostření si na fotku můžete přidávat samolepky nebo si ji dát do rámečku.

Světový fotograf

Svoje finální výtvory pak můžete sdílet s celým světem. Skrz online sekci můžete vystavit několik snímků a následně se pokochat i fotkami ostatních. Mezi sebou si je také můžete hodnotit a mimo to tady nechybí ani celosvětový žebříček bodů, které dává dohromady váš pokédex. Přijde mi ale docela zvláštní, že pro používání těchto funkcí musíte mít předplacené Nintendo Switch Online. Samozřejmě, jedná se o online funkce, ale placené členství se většinou týká pouze hraní v multiplayeru. Takhle bych rozhodně sdílení fotek v New Pokémon Snap nenazval.

Po technické stránce je na tom nový Snap velmi obstojně. Switch ani zdaleka nepatří mezi nejvýkonnější konzole, ale prostředí na jednotlivých trasách vypadá velmi pěkně. Zejména modely samotných pokémonů se povedly. Zprvu jsem si také pochvaloval, jak se vývojářům podařilo vypořádat s vyhlazováním hran, které je problémem u spousty her na této platformě. To bylo ale jen do té doby, než jsem si zahrál v handheld režimu. Rozdíl v kostičkovanosti okrajů je mezi režimy vidět na první pohled. I když tak celkově New Pokémon Snap vypadá velmi dobře, tak tahle nedokonalost docela kazí dojem.

Stejně tak mi hned ze začátku hry zkazil dojem fakt, že hra opět není plně nadabovaná. V předrenderovaných filmečcích sice postavy mluví, ale během klasických konverzací vydají maximálně pár zvuků a tím to končí. U hry takových rozměrů bych čekal, že na něco takového nenarazím. V případě Snapu to alespoň není takový problém vzhledem k tomu, že o vyprávění příběhu či dlouhosáhlé rozhovory tady vůbec nejde.

Jde hlavně o to, abyste si užili průzkum, snažili se zachytit pokémony ve všech možných situacích a pořídili co nejlepší snímky. To se New Pokémon Snap daří velmi dobře. I když jsem ho bral hlavně jako oddechovku, tak v některých situacích je to docela napínavé, kdy musíte čekat na správnou chvíli, abyste získali kýženou fotku. Řekl bych, že Snap má v sobě potenciál být další odnoží pokémonů, se kterou se budeme vídat častěji než jednou za čtvrt století. O tom vypovídají i rekordní prodeje. To už je ale na Nintendu, jestli tuto šanci využije, nebo nechá focení zase na chvíli ležet ladem. Fanoušci toho každopádně k nafocení v novém díle mají opravdu dost.