New World je nové obří MMO od Amazonu, podívejte se na debutový trailer

Už nějakou dobu víme, že Amazon Game Studios pro nás chystá nové ambiciózní MMO a na nočních The Game Awards jsme se konečně mohli podívat na premiérový trailer na hru.

Titul nese název New World a půjde o akční MMORPG zasazené do alternativního 17. století, které je pod nátlakem nadpřirozených sil. Tajemný fantasy svět bude zcela otevřený a prozkoumávat jej budete moci o samotě i s přáteli. Samozřejmostí jsou unikátní třídy s propracovaným postupem, sociální systém, customizace postav, PvE i PvP souboje. A chybět by neměly ani masivní konflikty proti nadpřirozeným invazím s více jak 100 hráči.

New World vyjde v květnu příštího roku exkluzivně pro PC. Hru si můžete už nyní předobjednat na Steamu a těšit se na betatest, který se plánuje na duben 2020.