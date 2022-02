Next-gen verze hry Cyberpunk 2077 jsou venku. Dorazil i obří patch a zkušební verze

Spousta hráčů na Cyberpunk 2077 už možná trochu zapomněla, CD Projekt však rozhodně ne. Včera v překvapivém streamu se odhalila celá řada novinek v čele s toužebně očekávanými next-gen verzemi hry pro PS5 a Xbox Series X. Ty jsou k mání právě teď a nechybí 4K rozlišení, ray tracing, přepracovaná umělá inteligence či podpora ovladače DualSense v případě PS5 verze.

Spolu s tím dorazil také obří patch, který váží několik desítek GB a obsahuje celou řadu novinek, vylepšení, oprav a záplat a nějaký to DLC navíc. Do kupy se dala technická i obsahová stránka hry. Jako bonus se majitelé nových konzolí dočkali také speciální trial verze hry. Zkušební verze je k mání na PS5 i Xbox Series X, trvá 5 hodin a dává vám ochutnat víceméně vše, co Cyberpunk 2077 nabízí s tím, že si pak můžete titul rovnou zakoupit. Demo bude aktivní do 15. března letošního roku.

Playstation 5 verze

Xbox Series X verze