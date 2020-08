Nezapomeňte si vzít do zítřejšího odpoledne Total War Saga: Troy zdarma

Je to zvláštní rozhodnutí rozdat hru zadarmo, ale nějaké důvody tu budou. Total War Saga: Troy je totiž prvním Total War na Epic Games Store, kde bude rok exkluzivní, než vyjde na Steamu. A právě na Epic Games Store běží akce, kdy si hru můžete vyzvednout zdarma. Má to jen jeden háček - musíte to stihnout do 24 hodin od vydání. Pak vám ale hra zůstane. Hra vyšla dnes v 16:00 a máte tedy čas do zítřejších 16:00, aby hra byla zdarma vaše.

Total War Saga: Troy vytvořila Creative Assembly Sofia. Tu můžete znát zejména díky DLC Empire Divided a Rise of the Republic do Total War: Rome 2. Troy je jejich první zcela vlastní Total War.

Hra však zatím není úplně kompletní a například na multiplayer si počkáme až do listopadu. Zároveň doporučuji vytvořit účet na Total War Access, díky kterému získáte DLC Amazons do Troy zdarma.