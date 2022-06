Nezapomenutelný herní rok 2007. Objevili jsme revoluční Assassin's Creed, premiéru měl Crysis i Mass Effect

Jsou roky, které se do encyklopedií zapíšou jako herně revoluční. Na rok 2004 jsem se už podívali, nyní se přesouváme o kousek dál. Rozhodně totiž je co si připomínat.

BioShock Vydejte se do podmořského města Rapture, který měl být utopií. Obchodní magnát Andrew Ryan ho navrhl ve 40. letech minulého století a z počátku to vypadalo, že vše bude probíhat podle jeho představ. Idylka na mořském dně se pomalu začala vytrácet s technickým pokrokem, se kterým zdejším obyvatelům pomáhala látka ADAM. Díky ní si lidé mohli modifikovat svoji DNA a získat díky tomu nadlidské schopnosti jako pyrokineze nebo telekineze. Nezapomenutelný herní rok 2004. Pařili jsme Unreal, Underground 2 a San Andreas Kvůli ADAMu a sporu o jeho využití se střetlo několik frakcí a Rapture to dovedlo k neslavnému konci. My se do něj podíváme až po všech těchto událostech v roly Jacka, který se ke vstupu dostane jen shodou náhod po letecké nehodě. Spolu s ním si můžete prožít jeden z nejlepších příběhů, které kdy v žánru akčních FPS kdy vznikly. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 21 321 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 20 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Irrational Games, 2K Marin

Datum vydání: 21. 8. 2007 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Crysis „Jak na tom běží Crysis?“ Tohle větou se dlouhou dobu posuzovalo to, jak výkonná je vaše sestava. První Crysis přišlo s výrazným technickým pokrokem. Cryengine se tak stal synonymem pro to nejlepší, na čem ve své době mohly vznikat hry pro PC. Crysis ale nebylo ale jen prezentací nové technologie, ale i výbornou akční střílečkou, ve které se stáváte vojákem v supermoderním obleku. Nejdříve to vypadá, že se vydáváte na běžnou záchrannou misi. V nanoobleku, který vám propůjčuje schopnosti jako je supersíla či neviditelnost, se to zdá jako naprostá hračka. Ve skutečnosti se ale celá situace zkomplikuje mnohem víc a souostroví poblíž Severní Koreji vás čekají i jiní nepřátelé než běžní vojáci. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 12 366 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 5 h (kompletní obsah)

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Crytek

Datum vydání: 13. 11. 2007 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Assassin's Creed Začátek příběhu Desmonda Milese zaujal hráče svým příběhem i hratelností. Ubisoft před vydáním pořádně nedával najevo, že ve hře budeme mít dějové linky ze současnosti a minulosti, kam se vydáváme s Altairem díky vzpomínkám uloženým v DNA. Masyafský zabiják ukrývající se ve stínech odstartoval dlouholetou sérii, která se stala jedním z hlavních tahounů celého Ubisoftu. Altair porušil asasínský kodex, a i když je zkušeným zabijákem s dlouholetou praxí, tak začíná od začátku jako obyčejný člen bratrstva. Postupně si musí získat zpět respekt asasínského vůdce Al Mualima. To zajistí tím, že se postará o vysoce postavené templáře, se kterými jsou asasíni už od dávných věků ve válce odehrávající se na pozadí světových událostí. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 12 330 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 3, PC, Xbox 360

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 28 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 13. 11. 2007 (pro PlayStation 3) Digitální distribuce: Steam, GOG

Portal Tajné laboratoře společnosti Aperture Science otestují vaše myšlení pomocí několika stále obtížnějších logických hádanek. Do ruky během toho dostanete Portal Gun, se kterou si můžete tvořit průchody skrz stěny, zdi i stropy. Ne nadarmo je často označovaná jako jedna z nejoriginálnějších her všech dob. Stejně jako Half-Life běží i Portal na enginu Source, který byl známý díky výborné fyzice. Ta při řešení hádanek hraje zásadní roli. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 88 952 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 4 h (hlavní příběh), 7 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts, Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam, Google Play

Mass Effect Shepard je novopečeným velitelem vesmírné lodi SSV Normandy. Společně s posádkou se vydává na misi, která na první pohled vypadá jako běžná rutinní záležitost. Rozjede se s ní ale dlouhá sága, která i po letech patří mezi to nejlepší v žánru sci-fi RPG. Podíváme se na různé planety, potkáme různé mimozemské rasy a pokusíme se rozplést záhady týkající se tohoto vesmíru. Příběh se nemusí odvíjet vždy stejným způsobem. Vaše volby ovlivňují jeho průběh a sami si můžete rozhodovat i o tom, co bude Shepard vlastně zač. Určit můžete vše od jeho vzhledu až po schopnosti. I když první Mass Effect zestárl na pohled i po stránce hratelnosti, tak se k němu stále můžete vrátit ve vylepšené verzi, která vyšla v rámci Legendary edice z roku 2021. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 74 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 14 174 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox 360, PC, PlayStation 3

Žánry: RPG, akční RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 30 h (hlavní příběh), 49 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 20. 11. 2007 (pro Xbox 360) Digitální distribuce: Steam

Uncharted: Drake's Fortune Nathan Drake je vášnivým lovcem pokladů. Nyní má v hledáčku zatím největší úlovek své kariéry. V rakvi sira Francise Drakea našel vodítko, které ho má dovést ke ztracenému El Doradu. Po dalším pátrání se dostává na zapomenutý ostrov v Pacifiku. Není ale sám, kdo po pokladu pátrá, a tak někdy není jiné možnosti, než se chopit zbraně a probít se o kousek blíž tomuto ztracenému pokladu. Kromě toho, že to Nathan umí se zbraněmi, mu nedělá problém ani trocha parkouru. Lezení po skalách či několik set let starých stavbách, které k rozpadnutí nemají daleko, je během hledání pokladů jeho denním chlebem. Na svých výpravách ale není sám. Už dlouhou dobu má parťáka Sullyho, který ho naučil spoustu triků. Tentokrát se k němu přidává i sličná novinářka Elena. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 3 758 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Naughty Dog, SCE/WWS

Datum vydání: 16. 11. 2007

Super Mario Galaxy Z Mariovy historie bychom do našeho výběru mohli zahrnout hned několik dílů. V době, kdy byl Mario tak trochu ve slepé uličce ale Nintendo ukázalo, že stále má prostor se posouvat. Tahle vesmírná výprava si vysloužila velkou oblibu a v současnosti stále patří Super Mario Galaxy mezi nejlépe hodnocené hry herní historie. Hrátky s gravitací, přeskakování mezi planetami a sbírání hvězdiček. To všechno se Nintendu podařilo zpracovat perfektně na konzoli Wii, která neměla výkonu na rozdávání. I přes to ale Super Mario Galaxy vypadá nádherně. Ani tady nechybělo zakomponování pohybového ovladače. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 73 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 3 581 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Wii

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 12. 11. 2007

Half-Life 2: Episode Two Gordon Freeman byl naposledy spatřen, jak opouští Město 17 spolu s Alyx Vance. Citadela se rozpadá a za Freemanem zůstává jen chaos a panika. Vy se v téhle situaci musíte dostat přes jednotky Combinu až do Bílého lesa, kde na vás čekají vědci z řad vašich spojenců. Z Citadely se vám pro ně podařilo získat zásadní informace, které mohou pomoci s dosažením cílů odporu. I když s druhou epizodou příběh série Half-Life nekončí, tak je to zatím její poslední přírůstek. Sice jsme tady měli Alyx pro virtuální realitu, ale ta nám představila příběh odehrávající se několik let před druhým dílem. Z různých úniků víme, že třetí epizoda byla ve vývoji, ale Valve s ní očividně nebylo spokojeno a zatím to nevypadá, že bychom se jí v dohledné době měli dočkat. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 22 810 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh), 8 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

Call of Duty 4: Modern Warfare Po začátcích v druhé světové válce bylo Modern Warfare svěžím větrem nejen pro sérii Call of Duty, ale i pro celý žánr FPS akcí. Příběhová kampaň vás neustále hází do různorodých situací. Zatímco chvíli se plížíte navlečení v ghillie, o chvíli později vyskakujete z Black Hawku rovnou do akce. Díky IW enginu postaveném na id Tech 3 vypadá původní Modern Warfare stále k světu. Kampaň ale přeci jen nebyl ten hlavní klíč k úspěchu. Modern Warfare se proslavilo díky výbornému multiplayeru na PC i konzolích. Najdete tady klasické módy jako Team Deathmatch nebo Free-for-All. Nechybí ale ani takové, u kterých jste nemohli jen bezhlavě nabíhat do akce. Třeba Search & Destroy se stal velmi populárním na poli kompetitivního hraní. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 13 646 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání: 5. 11. 2007 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Team Fortress 2 Podobně jako ostatní hry od Valve i Team Fortress začínalo jako modifikace od fanoušků. S vydáním druhého dílu se z této týmové multiplayerovky stal hit. Na rozdíl od jedničky se výrazně změnila stylizace, přibyly nové herní módy a svůj tým můžete poskládat z různorodých postav s odlišným vybavením a vlastnostmi. Původně bylo Team Fortress 2 placenou záležitostí, ale dnes si ho může každý zahrát zdarma. Mimo jiné bylo jedním z průkopníků obchodování na Steamu, kde jste mohli ostatním hráčům prodávat čepice a následně další kosmetické doplňky. Postupně do hry přibyl i kooperační mód Mann vs. Machine. Valve se o Team Fortress 2 bohužel v posledních letech nestará zrovna nejlépe, takže doby své největší slávy už má za sebou. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 869 195 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 83 h (hlavní příběh), 1107 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts, Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

Zaklínač Jmenoval se Geralt z Rivie. Byl to zaklínač, profesionální zabiják nestvůr. Po pogromu v Rivii se po něm ale slehla zem. My se v herní adaptaci CD Projektu podíváme do období, které přichází až po příbězích, které můžete znát z knižní předlohy. Geralt se se ztrátou paměti vypotácí z lesa, kde ho najdou další zaklínači a dostanou ho na Kaer Morhen. Moc času na zotavení ale nemá, protože pevnost je napadena organizací říkající si Salamandra, která si brousí zuby na zaklínačská tajemství. Zaklínačů už zbývá jen pár, a tak je jejich obrana prolomena. Svá tajemství ale nehodlají banditům nechat na dlouho. Pátrání každého z nich vede jiným směrem a Geralt se vydává do Wyzimy, kde zjistí, že Salamandra je mnohem větší, než se na první pohled zdá. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 61 034 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, dabing

Průměrná doba hraní: 61 h (hlavní příběh), 93 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Atari, Atari SA

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 30. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

Halo 3 Master Chief se vrací na Zemi, aby si to vyřídil v Covenanty, kteří objevili polohu jeho domovské planety. Během bojů byl pod dunami afrických písků objeven starověký artefakt, o jehož schopnostech nemá ponětí ani jedna strana. Coventanti se ale během toho musejí vypořádat i s dalšími problémy. V jejich řadách nepanuje zrovna dobrá atmosféra a schyluje se k občanské válce. Hratelnost Halo 3 se výrazně neliší od jeho předchůdců, ale na pohled přišlo velké vylepšení. Je to totiž první díl série pro Xbox 360. Kromě kampani již tradičně nechyběl ani multiplayer. Součástí hry je také Forge, díky kterému si hráči sami mohli editovat multiplayerové mapy. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 2 228 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox 360, PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Bungie Software, Bungie

Datum vydání: 25. 9. 2007 (pro Xbox 360) Digitální distribuce: Steam

Supreme Commander Sci-fi strategie v reálném čase, ve které proti sobě trojice národů vede tisíciletou válku. Koflikt odstartoval kvůli odlišným přesvědčením a ani jedna ze stran nehodlá od toho svého ustoupit. Kdysi mírumilovná galaxie se za tu dobu proměnila v nepoznání. Nyní se ale válka dostává do bodu zlomu. Na velící pozici totiž přicházíte vy. Stačí vaše strategické schopnosti na to, aby vaše strana dospěla ke slavnému vítězství nebo vás nepřátelé vyhladí a skončíte v propadlišti dějin? Hodnocení recenzentů: 86 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 1 581 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: strategie, hra v reálném čase, sci-fi, příkazová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: THQ

Vývojář: Gas Powered Games

Datum vydání: 20. 2. 2007 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

The Darkness Jackie Estacado oslavil své 21. narozeniny a v tomto věku patří mezi nejlepší zabijáky jedné ze zdejších mafiánských rodin. Už ale není obyčejným člověkem. Zmocnila se ho démonická síla The Darkness, která mu sice pomáhá v nebezpečných situacích, ale rozhodně se nehodí pro běžný život. Jeho situace ohledně rodiny, zkorumpovaných policistů a jeho lásky Jenny se tak razantně mění. Tento příběh můžete znát také ze stejnojmenného komiksu. Temnota dává Jackiemu možnost využít v potyčkách nejen jeho arzenál zbraní, ale také dvojici démonických chapadel. S nimi může po nepřátelích házet věci povalující se po okolí a nebo se jim rovnou zakousnou do krku. Přichází s tím ale i negativa. Démonům se totiž nelíbí na světle, takže se stále musíte držet v temných zákoutích. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 236 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox 360, PlayStation 3

Žánry: akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 16 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Starbreeze

Datum vydání: 25. 6. 2007 (pro Xbox 360)

World of Warcraft: The Burning Crusade Vůbec první expanze pro MMO World of Warcraft znamenala pro Blizzard zlaté časy a pro mnohé hráče to bylo nejlepší období, kterým si WoW prošlo. Burning Crusade přineslo dvojici nových hratelných ras, mohli jsme se podívat do rozpadlého Draenoru, a přibyla spousta dalších mechanik a herního obsahu včetně raidů jako je Karazhan nebo The Black Temple. Příběh vypráví o původním domově orků, který se teď stal sídlem posluhovačů Burning Crusade. Za tím vším stojí Illidan Stormrage, který je z poloviny temným elfem a z té druhé démonem. Burning Crusade ale není tak jednotná, jak se může zdát, a tak začíná bitva o nadvládu nad Outlandem. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 60 % (z 1 503 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO, fantasy

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 16. 1. 2007

Command & Conquer 3: Tiberium Wars Vzácný mimozemský nerost Tiberium se rozšiřuje po celé zemi. Pod kontrolou se ho snaží udržet trojice frakcí. GDI je spojenectví těch nejvyspělejších národů. Proti nim stojí bratrstvo NOD pod velením velitele Kanea. Ten má s Tiberiem jiné záměry, než je využití k technickému pokroku. S jeho pomocí chce dostat lidstvo pod kontrolu a tím dosáhnout své vysněné budoucnosti. A to samozřejmě nesmíte připustit. Do toho všeho se navíc zapojuje i vyspělá mimozemská civilizace Scrin. V Tiberium Wars nevidíte celý konflikt pouze z jedné perspektivy. Singleplayerová kampaň čítající několik desítek misí, ve kterých si zahrajete za každou z frakcí. Do svého bojového plánu kromě budování základen a trénování vojáků museli tentokrát zapojit i ničivější síly jako je iontová bouře. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 5 289 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: strategie, hra v reálném čase, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 26. 3. 2007 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Heavenly Sword Exkluzivita pro PlayStation 3 vyprávějící příběh zrzavé Nariko, která se hodlá pomstít králi za zničení svého klanu. Celý děj se točí okolo Heavenly Swordu, což je zbraň, která kdysi patřila mocnému bohu. Smrtelníci ji ale používat nemohou, protože by přišli o veškerou životní sílu. Nariko ale hodlá udělat cokoliv pro to, aby na své poslední misi uspěla. Heavenly Sword má v závislosti na zvoleném postoji trojici podob, které budete hojně využívat během střetů s nepřáteli. To dodává klasickému hack'n'slash stylu více dynamiky. Kromě Nariko se hráči do ruky dostane také její společnice Kai, která v boji využívá hlavně svoji kuši. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 639 hodnocení) Platforma: PlayStation 3

Žánry: akční hra, mlátička, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Ninja Theory

Datum vydání: 12. 9. 2007

Metroid Prime 3: Corruption I když se konzole Nintendo Wii nemohla pochlubit velkým výkonem, stále na ni vznikla spousta her, které se zařadily mezi to nejlepší v historii Nintenda. Třetí Metroid Prime je právě jednou z nich. V hlavní roli je opět lovkyně odměn Samus Aran, která se musí vypořádat s válkou rozpoutanou vesmírnými piráty a Dark Samus. Corruption se kvůli tomu rozšiřuje na několik planet. Samus musí najít všechny její zárodky a zase jednou zachránit život v celém vesmíru. Metroid Prime 3 jste si nemohli zahrát bez Nunchuku, což je ovladač, který byl doplňkem pro klasický Wiimote. Podle Nintenda bylo ovládání právě tou nejtěžší věcí na vývoji celé hry. Museli do něj totiž zakomponovat i pohybové ovládání typické pro Wii. I přes několik odkladů to ale stálo za to, protože nakonec jde o jednu z nejlépe hodnocených her pro tuto konzoli. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 657 hodnocení) Platforma: Nintendo Wii

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 10 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios

Datum vydání: 27. 8. 2007

Crackdown Do fiktivního Pacific City jsme se v téhle městské akci vydali v roli biologicky vylepšeného agenta. Cíl je více než jasný. Podsvětí vládne trojice zločineckých organizací a my si to musíme vyřídit s každou do posledního jejího poskoka. Crackdown vám dává volnost v tom, co během hraní chcete dělat. Mise můžete plnit v jakémkoliv pořadí a celou hru bylo možné projít i v kooperaci. Jako správná městská akce měl i Crackdown spoustu vedlejšího obsahu. Když jste zrovna nebyli v přestřelce s mafiány, mohli jste se zapojit třeba do pouličních závodů. I z těchto aktivit jste mohli získat vylepšení svých schopností, se kterými se tvůrci jasně inspirovali u komiksových hrdinů. Tomu napovídá i grafické zpracování. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 406 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, otevřený svět, hra z pohledu třetí osoby, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Realtime Worlds

Datum vydání: 20. 2. 2007

Super Paper Mario Stejně jako spousta dalších příběhů této dvojice začíná i Super Paper Mario klidným odpolednem, kdy Mario s Luigim jen odpočívají. Z relaxování je ale vytrhne náhlá zpráva o tom, že princeznu Peach někdo unesl a tentokrát s tím nemá nic společného starý známý drak Bowser. Kdo je tenhle nový záhadný záporák a proč se snaží dosáhnout toho, aby si Peach vzala Bowsera? I když na první pohled vypadá Paper Mario jako 2D záležitost, tak se ve skutečnosti odehrává v trojrozměrném světě. Od hlavní série italského instalatéra se také liší tím, že nejde hlavně o skákačku. Super Paper Mario je spíš RPG. Na rozdíl od předchozích dílů Paper Maria se tady souboje neodehrávají na tahy, ale v reálném čase. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 623 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Wii

Žánry: akční hra, RPG, plošinovka, akční RPG, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Intelligent Systems

Datum vydání: 9. 4. 2007

MotorStorm V závodech MotorStorm neplatí žádná pravidla. Nepřezdívá se jim nejbrutálnější off-roadová událost jen tak pro nic za nic. Je jedno, ve kterém ze sedmi druhů vozidel zrovna jedete. Musíte využít všech dostupných prostředků k tomu, aby protihráč nedorazit do cíle jako první. Během celého festivalu vystřídáte všechny typy vozidel. Od bugin se tak můžete dostat přes motorky třeba až k nadupaným rallye modelům. Každý z nich se chová trochu jinak. Tratě jsou navíc s každým kolem lehce odlišné díky deformaci v reálném čase. Větší vozidla mohou na tratích udělat i větší díry, takže musíte být ostražití, i když máte ostatní závodníky daleko za sebou. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 73 % (z 279 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: závodní hra, simulace, rallye/offroad, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Evolution Studios

Datum vydání: 6. 3. 2007

God of War II V těchto dobách neměl Kratos ani ponětí, že ho za pár let čeká výprava na promrzlí sever. Druhý díl pokračuje vyprávění příběhu o smrtelném vojákovi, ze kterého se stal řecký bůh války. Svoji sílu ale nehodlá využít k tomu, aby božstvům Olympu pomáhal. Právě naopak. Kratos je na cestě za poražením každého z nich, aby změnil svůj osud a zároveň ukončil všechny války. Na Kratových rukách ani tentokrát nechybí řetězy přivázané čepele chaosu, kterými rozseká své božské nepřátele i zrůdy ukryté v podsvětí Tartaru. Do rukou se mu ale během hraní dostanou i další zbraně jako je kopí osudu. Na Olympu ho ale stále čeká Zeus, a na jeho porážku bude potřebovat ještě něco silnějšího. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 1 548 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 2, PlayStation 3

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: SCEA

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 13. 3. 2007 (pro PlayStation 2)

Forza Motorsport 2 Zatímco na PlayStation kralovala závodům série Gran Turismo, Microsoft přišel na Xboxu s vlastní exkluzivitou. Forza Motorsport 2 se soustředí na realisticky zpracované závodění, které nás provedlo okruhy rozmístěnými po celém světě. Celkově jste se mohli projet po více než 60 tratích. Nechybí ani 13 oficiálně licencovaných okruhů, mezi kterými jsou i slavná jména jako je Silverstone nebo Nürburgring. Většinu vozidel z vaší garáže jste si mohli upravit. To se týkalo hlavně vzhledové stránky, kdy jste si ve zdejším editoru mohli opravdu vyhrát. Umožňoval použít až 1000 vrstev. Nestávalo se ale často, že byste s jedním autem vydrželi delší dobu. Přeci jen jich ve hře bylo přes 300. Původní číslo se navíc ještě navýšilo díky DLC balíčkům. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 413 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Xbox 360

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Turn 10

Datum vydání: 29. 5. 2007

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl V černobylské oblasti by se neměl nikdo zdržovat. Po incidentu v tamní jaderné elektrárně se nebezpečným stal i samotný pobyt v jejím okolí. Stejně se ale najdou šílenci, kteří se do zóny vydávají, aby si vydělali hledáním cenností. Jedním z takových šílenců se stanete i vy. Radiace ale nebude tím jediným, na co si cestou zónou budete muset dát pozor. Ozáření nemělo zrovna nejlepší vliv na zdejší faunu a flóru. Medvědi nebo psi zmutovali a na jejich porážku je častokrát potřeba víc než jedna dobře mířená rána. Mutace častokrát pokročily ještě dál, a tak kolem Černobylu narazíte na ještě větší zrůdnosti. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 22 973 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: THQ

Vývojář: GSC Game World

Datum vydání: 20. 3. 2007 Digitální distribuce: Steam, GOG