NFS Hot Pursuit Remastered: remaster dílu, který ho nepotřebuje | Recenze

Co baví Arkádová hratelnost

Hra za policii

Solidní grafika

Vyvážená obtížnost

Zábavný multiplayer Co vadí Minimální přidaná hodnota

Nedostatek možností editace

Malá motivace k posunu 7 /10 Hodnocení

Need for Speed se po sérii nepříliš úspěšných dílů vrací a tentokrát sází na osvědčenou kartu posledních let. Návrat totiž neprobíhá prostřednictvím nového dílu, ale předělávkou jednoho z předcházejících oblíbených titulů. V tomto případě nám EA servírují remaster Need for Speed Hot Pursuit z roku 2010 a hra má rozhodně i dnešnímu publiku stále co nabídnout.

Pro mě osobně nejde zrovna o srdcovku. Ty nejoblíbenější díly jsem hltal o něco dříve v letech, kdy vycházely Undergroundy či Most Wanted. I proto mě trošku zamrzelo, že se remasteru nakonec dočkal relativně nový titul, který přešitý kabátek tak úplně nepotřeboval. Nepitvejme se ale v tom, který titul by měl dostat remaster a pojďme se bez dalších okolků podívat, jak se povedl ten, kterého se nám dostalo.

Poldové a padouši

Prvním ze stěžejních režimů Need for Speed Hot Pursuit je kariéra. V ní na vás čeká kolem sto padesáti závodů, honiček a dalších stylů soutěží, v nichž se jako pirát silnic snažíte z absolutně neznámého darebáka vyšvihnout až mezi ty nejhledanější šílence na vozovce nebo tyto nelegální závodníky naopak jako policista dopadnout. Abyste toho dosáhli, budete muset unikat, vyhrávat závody a jezdit rozmanité tratě na co nejlepší čas. Za svoji ne úplně zákonnou činnost pak budete odměňováni tím, že se bude zvyšovat na vás vypsaná odměna. Právě její výše je pro vás tím nejdůležitějších. Čím vyšší odměna je na vás vypsaná, tím zajímavější vozy se vám budou odemykat a dostanete tak větší množství možností volby při zahajování závodů.



Zastavit piráty silnic můžete jenom nekompromisním přístupem, na výzvu vážně nezastaví

Abyste v nich uspěli, budete samozřejmě potřebovat kromě řidičského umu také další dovednosti a vychytávky. V první řadě to bude již v závodních hrách dlouhodobě osvědčené nitro, které poskytuje náhlé zrychlení a pomůže vám na rovince, ve srovnání smyku nebo třeba snížit ztrátu po bouračce. U nitra ale zdaleka vybavení vašeho vozu nekončí.

Dále je váš vůz vybavený také rušičkami systémů policejních vozů nebo třeba turbo režimem, který vám poskytne ještě větší a dlouhodobější efekt než výše zmiňované nitro. Ani policie však do boje s přehnaně uspěchanými řidiči nejde beze zbraní. Stejně jako závodníci, i policisté jsou vybavení ostnatými pásy. Také potom mají možnost přivolat si na pomoc blok policejních aut, která uzavřou silnici. Na pomoc si zavoláte i helikoptéru nebo použijete elektromagnetický puls, který na moment zbaví soupeře kontroly nad všemi zařízeními v jeho voze. Použitelnost veškerého vybavení je však omezená na to, jaký typ závodu zrovna jedete.

Kariéru policisty a závodníka můžete hrát s klidem souběžně. Jednotlivé úkoly a závody vám postupně doskakují na mapu a vaším úkolem je v ideálním případě se do nich vrhnout se vší vervou a získat z nich zlaté medaile (případně odznaky). To v mnoha případech není vůbec jednoduché a můžete se těšit, že od začátku vám hra bude servírovat závody, které vám dají zabrat. Právě vyvážená obtížnost mi přišla jako jeden ze skvělých prvků Hot Pursuit Remastered. Hra nedává nic zadarmo a pokud do ní nenastupujete již jako stovkami závodů ostřílení jezdci, na zlaté hodnocení se mnohdy zapotíte.



Práce se světlem v novém remasteru rozhodně zaslouží pochvalu

Hra vás bude posílat do několika typů závodů. V roli závodního maniaka, který se prohání po běžných komunikacích, se budete moci utkat rovnou s několika závodníky a jet prostě a jednoduše o první místo v klasickém závodu. Dále váš čekají duely proti jednomu jedinému sokovi, nebo prosté časovky, kde se budete snažit danou trať zajet co nejrychleji to jenom půjde. Se svými výsledky v jednotlivých závodech se navíc můžete vždy pochlubit i svým kamarádům, kteří po dokončení tratě uvidí vaše výsledky v porovnání se svými.

Jakožto strážci zákona na silnicích se potom budete muset dostavit na místo zatčení, což je v podstatě obdoba time trialu. Jediným úkolem zde je dojet co nejrychleji celou trať. Dále vás čeká zneškodňování závodníků a nahánění konkrétních podezřelých. Tyto úkoly spočívají v tom, že musíte prostě a jednoduše zničit závodící auta. Narážíte do nich, používáte své „zbraně“ a snažíte se ukazatel jejich výdrže dostat na nulu. Právě hra za policii je i po letech svěže působící prvek, který potěší všechny fanoušky rychlé jízdy a destrukce.



Usednout můžete do nejslavnějších supersportů a ještě se o nich něco dozvíte

Co mě však na kariéře trošku mrzí je fakt, že jde opravdu o pouhopouhé vybírání tratí na mapě, které není nijak jinak obohacené. Hra vám zde prostě servíruje jeden závod za druhým. Sem tam nasbíráte dost bodů, abyste odemkli nové auto v určité kategorii, otevřete nové závody a budete se zlepšovat. To je v podstatě veškerá vaše motivace. A to je pro mě prostě málo. Rád bych, abych mohl získávat herní měnu. Pořizovat vylepšení, hýčkat si své konkrétní auto. Toto je pro mě asi největší slabina Hot Pursuit oproti jiným dílům série a v rámci remasteru se pochopitelně nemění.

Co se týče samotné hratelnosti, ze všech aut u mě panoval velmi podobný pocit. Některá jsou rychlejší, některá pomalejší, ale že bych výrazně pociťoval například jaký náhon má auto nebo zda se jedná o lehoučký sporťák či těžkotonážního Dodge, to se říci zrovna nedá. Jako milovník arkádových závodů si také potrpím na o něco svižnější reakce automobilů, kterých jsme se mohli dočkat například ještě u starších dílů Need for Speed. Zde auta už působí poměrně těžce, což byla jedna z věcí, které mě odrazovaly také od mnoha pozdějších titulů série.

Příjemným detailem je také to, že při výběru auta na jednotlivé závody se můžete o jejich historii dozvědět zajímavé informace, které vám hra automaticky sděluje audio komentářem, když si vůz zvolíte. Než si vyberete, v jaké barvě se váš motorový mazlíček bude prohánět po silnici, můžete se zaposlouchat do toho, čím se vlastně dané auto ve světě motošílenců proslavilo.

Na multiplayerové dráze

Když už jste si zajezdili proti počítačem ovládaným konkurentům v závodění a zlikvidovali všechny AI piráty silnic, je na čase vydat se mezi skutečné lidi. Nemyslím tím snad jít do hospody. To vlastně momentálně ani nejde. Takže se mezi lidi můžete vydat alespoň prostřednictvím online multiplayeru. V něm je rozhodně z čeho vybírat a typy závodů, které jste okusili v kariéře nyní budete moci vyzkoušet znovu s tím rozdílem, že za volantem každého vozu bude sedět skutečný člověk.



Multiplayer posouvá zábavnost herních režimů o skok výše

Díky tomu si můžete užít nekončící hodiny skutečně zábavných honiček na rozmanitých tratích. Těch vás ostatně čeká opravdu vydatná porce a pocit stereotypu tak nějakou dobu nebude ani nablízku. Mezi nejzábavnější multiplayerové režimy bych řadil například závod s plnou výzbrojí, který vám na sto procent odemkne potenciál vozu a jeho vybavení. Nechybí ani například týmová honička, v níž se musejí mezi sebou o přežití porvat čtyři závodníci, jež prohánějí další čtyři policejní vozy. Pokud si hra udrží alespoň trochu početnou komunitu, bude hra schopná bavit ještě pořádně dlouho.

Přešitý kabátek sluší

Už původní Need for Speed Hot Pursuit bylo z hlediska grafiky velice solidním počinem. Automobilové hry obecně platí za žánr, který se drží v herním průmyslu v této kategorii v popředí. Nyní se dočkáváme ještě vylepšeného vzezření této klasiky, které sice nemůže sice plně konkurovat současné špičce, ale přidává k původnímu pokoukání něco málo navíc. Především zpracování aut dostalo vydatnou porci péče. Solidně zpracované jsou i odlesky světla, které často u závodních her bývají slabší stránkou a zde tak vidím velké pozitivum remasterovaných Need for Speed.



Prohánět se budete rozmanitým prostředím za rozdílného počasí

Ani tratě samotné nevypadají na současné poměry vůbec špatně a v podstatě jedinou slabší stránkou je samotné okolí. Voda, stromy, skály a další působí poněkud zastaralým dojmem, ale většinu času v té rychlosti budete opravdu vnímat pouze věci v těsné blízkosti auta a ty si drží solidní standard. Za zmínku zde také stojí, že hra disponuje velmi slušným foto režimem, který vám umožní zachytit ty nejzajímavější momenty z vaší herní seance v nádherných záběrech.

Zvukový doprovod nezpříjemňuje burácení motorů, které na arkádový titul nepůsobí vůbec špatně, ale také výborný soundtrack, kterému by slušela jenom o trošku větší rozmanitost. Písně se přece jenom velmi často opakují, ale na druhou stranu jde o kousky, které se opravdu neohrají, takže zde můžete být naprosto v klidu.