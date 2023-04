Niantic nás skrz augmentovanou realitu vezme do světa lovců ze série Monster Hunter

Tvůrci Pokémon GO zkoušeli svůj úspěch zopakovat s dalšími značkami. Harrymu Potterovi to moc nevyšlo, o NBA také není moc slyšet, a tak přichází řada na další. Tentokrát ve spolupráci s Capcomem vzniká Monster Hunter Now, který využije fantasy světa úspěšné lovecké hry s obřími potvorami. Vyjít by měl na Google Play i AppStore v září. Pokud byste si hru chtěli zkusit v předstihnu, máte šanci se dostat do uzavřeného testování skrz registraci na oficiálních stránkách.

Jak můžete vidět v teaseru, tak tentokrát neuvidíme vše z pohledu vlastních očí. Místo toho s monstry bude bojovat naše postavička. Dost možná tuhle variantu tvůrci zvolili, abyste měli na očích vaši zbroj a neustále byli motivovaní k výrobě si nové setů. Také stojí za zmínku to, že Monster Hunter Now bude možné hrát na mobilu vertikálně i horizontálně, což u podobných her nebývá zvykem.

Podobně jako v klasickém Monster Hunteru můžete i v Now vyrazit na lov spolu s dalšími hráči. Propojení má být díky možnostem chytrých telefonů velmi jednoduché. Capcom má od spolupráce s Nianticem nemalá očekávání, protože je Monster Hunter s více než 90 miliony prodaných kopií jejich nejúspěšnější značkou.

Monster Hunter Now má být navržený tak, aby si ho mohl užít každý nehledě na to, jestli má v ostatních hrách ze série nahrané stovky hodin. Zajímavě zní funkce paintball. Pokud někde na cestách narazíte na příšeru, ale zrovna nemáte čas na lov, můžete si ji označit paintballem a odchytit ji v teple domova. Nemusíte ani mobil vytahovat z kapsy. Monstra může označovat váš kočičí společník Palico.

