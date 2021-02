Niceboy ORYX X500 Shadow: malé, ale šikovné | Recenze

Co baví Uhlazený design

Kvalitní zvuk

7.1 Surround Sound

Externí ovladač Co vadí Vyšší hmotnost

Chabější konstrukce

Pouze pro PC 7 /10 Hodnocení

Většinou na našem webu testujeme to nejnovější a nejlepší od předních světových výrobců příslušenství, jako je Razer, HyperX, Steelseries či Logitech, ale rozhodně není dobré zapomínat ani na další přírůstky do herního průmyslu. Takové, které uvítají příležitostní hráči nebo zkrátka ti, kdo nechce dávat do příslušenství půlku výplaty.

Výrobce Niceboy rozhodně není v branži žádným nováčkem. Kromě sluchátek nabízí uživatelům také kamery, reproduktory či fitness náramky, my se ale samozřejmě zaměříme především na nová herní sluchátka ORYX X500 Shadow. Ta mají totiž za pár kaček rozhodně co nabídnout.

Jednoduchá elegance

Hned zkraje musím uznat, že se mi opravdu líbí design sluchátek. Černý matný plast možná působí trochu levně a při promačkání konstrukce se najde pár zaskřípání, z celkového hlediska ale jde o velmi pěkná sluchátka, která jsou sice těžší, ale na hlavě tak nepůsobí. Celočerný design nenarušuje prakticky nic, hliníkový náhlavní most je celistvý a pohodlný, polstrování je tak akorát.



Sluchátka jsou na první pohled velm minimalistická a uhlazená

Na sluchátkách opět chybí jakékoliv ovládací prvky, ty najdete na samostatném ovladači na kabelu. Kromě loga výrobce na náušnících tu už najdete jen odepínací malý mikrofon a především velmi stylové zakulacené diody z obou stran. Ty svítí červenou barvou a jde o velmi jemný, avšak stylový designový prvek, který osobně preferuji mnohem více než blikající RGB do všech stran.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu: odepínací

odepínací Typ připojení: USB

USB Frekvence : 20 - 20 000 Hz

: 20 - 20 000 Hz Velikost měniče : 53mm

: 53mm Váha: 350g

350g Kompatibilita: PC

PC Technologie: 7.1 Virtual Surround Sound

7.1 Virtual Surround Sound Cena: 1 248 Kč

Velká spokojenost panuje v oblasti náušníků, které jsou potaženy PU kůží a jsou opravdu velké, takže vám kompletně zakryjí uši a okolní hluky se do vašeho zážitku jen tak nedostanou. Po delším hraní se vám možná trochu zapotí uši, ale jinak jsem velmi pohodlné.

Překvapivě prostorové

Sluchátka mají 53mm měniče a virtuální prostorový 7.1 zvuk, což je jedna z největších předností nového Oryxe. S přihlédnutím k cenovce jsem nečekal žádné zázraky, kvalita zvuku mě však příjemně překvapila. Zvuk má šťávu, je velmi hutný s vyrovnanou frekvencí a především basy, které zbytečně neduní a nesnaží se přeřvat vše ostatní. Ať už se ve sluchátkách snažíte poslouchat hudbu nebo hrát, odvedou skvělou práci. Na svou cenu až překvapivě skvělou.



Náhlavní most je pohodlný, ovladač však designově trochu vyčnívá

Prostorový zvuk je dostačující, i když se nemůže rovnat více specializovaným sluchátkám, jako je třeba esportová špička Razer BlackShark Pro. Prostorový zvuk jsem zkoušel ve hrách Call of Duty Warzone a Apex Legends a ačkoliv jsem měl přehled o okolním dění, nešlo o tak přesné umístění zvuků, než na které jsem zvyklý z dražších sluchátek. Jak jsem naznačil už na začátku recenze, pro příležitostní hráče tak akorát. Krátce se zmíním také o mikrofonu, který je velmi malý a vůbec nepřekáží, což je plus. jeho kvalita je dostačující a ačkoliv nemá aktivní potlačení hluku, spoluhráči hlásili velmi čistý projev a během válečné vřavy tak nikdy nenastal problém s komunikací.

Zvuk má šťávu, je velmi hutný s vyrovnanou frekvencí a především basy, které zbytečně neduní a nesnaží se přeřvat vše ostatní

Menší pihou na kráse je také fakt, že sluchátka propojíte pouze s PC a pouze skrze USB port. Zatímco nedávno recenzovaná sluchátka HyperX Cloud Revolver měly v zásobě ještě 3.5mm Jack, zde tato možnost chybí a využitelnost sluchátek je tedy velmi omezená. Pokud je budete používat pouze na PC, vadit by vám to nemělo, v opačném případě se budete muset porozhlédnout jinde.



Kromě loga je na náušnících také stylová lemující LED dioda

Co se ovládání týče, malý ovladač na kabelu v sobě pojme klasickou regulaci hlasitosti, vypnutí mikrofonu či dokonce i přepínání LED osvětlení na náušnících. Osobně se mi také zdál samotný design ovladače trochu překombinovaný, ale to už je o chuti každého a čistě subjektivní dojem.