Nier: Automata bude mít pokračování. Ještě na něj ale nepřišla řada, vzkazují vývojáři

Studio PlatinumGames v roce 2017 způsobilo slušný rozruch v herním světě. Kombinace hack'n'slash akce s dalšími žánry s poutavým příběhem, který jste odhalovali opakovaným hraním, celkově pomohla sérii Nier. O pár let později vyšel ve vylepšené verzi Nier: Replicant. Fanoušci ale na nové pokračování stále čekají. Producent Jósuke Sajto v nedávném rozhovoru pro 4Games.net uvedl, že nový Nier určitě vznikne.

Vedle Sajta je důležitou osobou při vývoji Nieru také režisér Joko Taro. I ten počítá s tím, že Automata nebyl poslední díl série. Zároveň ale zaznělo, že tato dvojice pracuje na projektu, který s touto značkou nemá nic společného. První informace bychom se o něm měli dozvědět snad v příštím roce. Nový Nier je tedy nejspíš ještě dost daleko.

Pokud jste Nier: Automata nehráli, určitě doporučujeme se k této výborné akci vrátit. Nejen hratelnost, ale i zmiňovaný příběh o postapokalyptické Zemi, který s opakovaným hraním vidíte z různých perspektiv, stojí za to. Remaster Nier: Replicant z roku 2021 je pak o poznání jednodušší, ale fanoušci by si ho neměli nechat ujít. Vývojáři do něj totiž přidali novou část příběhu, která ho propojuje právě s Automatou.

