Nier Reincarnation: emotivní výprava s minimem hratelnosti | Recenze

Co baví Grafické zpracování a estetika

Minimalismus a důraz na příběh

Vzbuzuje silné emoce

Původní DNA série

Vydařený soudtrack a dabing Co vadí Minimum hratelnosti

Na Androidu 11 nefunkční

Místy hodně utahané 8 /10 Hodnocení

Herní značka Nier patří v portfoliu Square Enix k těm nejoblíbenějším. Své hráče si získala především skvělým a hlubokým příběhem, ale rovněž výtečnou hratelností a netradiční estetikou. Pravdou zůstává, že pro evropského hráče je v mnoha ohledech poněkud hůře přístupná, přesto však pod tlustou slupkou skrývá mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků. Jejich část se nám nyní vývojáři ze společnosti Applibot snaží přinést na mobilní telefony.

Příběh a emoce

Nier Reincarnation je bezplatná mobilní hra, která rozhodně nebude určená pro každého a nelze očekávat, že by se stala masovou záležitostí. Ústřední postavou příběhu je mladá dívka, která se probouzí na tajemném místě označovaném jako Klec. Celý příběh je zabalený do typické pochmurné atmosféry značky se silně filozofickým podtextem. Během hraní je kladen důraz na průzkum niterního světa spojený s existenčními otázkami. Prozkoumávat tak budete nejen zdejší prapodivný svět, ale rovněž osudy ostatních postav. Základem je rozkrývání jejich příběhů, myšlenek a motivů jednání, které po složitém propojování utváří jednu velkou a hutnou představu o světě.



Hra kombinuje 2D a 3D grafiku

Klíčová je v tomto případě nekonkrétnost a mlhavost celého vyprávění. O hlavní postavě toho v začátku příliš nevíme. Kdo je a kde se vlastně nachází? Již od prvních minut si tak hráč bude klást zásadní otázky, které v kontextu světa později začnou ztrácet význam. Na dlouhé cestě labyrintovou strukturou však dívenka není sama, doprovází jí totiž malé roztomilé stvoření zahalené prostěradlem. Již od prvních minut tak Nier Reincarnation prezentuje jednu ze svých hlavních vrstev, explorativní část se silnou narační linkou.

Již od prvních minut Nier Reincarnation prezentuje jednu ze svých hlavních vrstev, explorativní část se silnou narační linkou

Právě v těchto momentech se projevuje hlavní síla značky Nier. Kamenná struktura celého labyrintu, ze kterého budete hledat cestu ven působí ohromujícím dojmem. Vše se odehrává v plně 3D zpracovaném prostředí, které svým charakterem tíhne spíše k umění. Hráče tak ohromí nejen nevšední nápaditost, ale rovněž smysl pro detail. Úchvatná je rovněž práce s kamerou.



Důraz je kladen zejména na příběh

Vývojáři se totiž neomezili na jednu statickou kameru, ale využili hned několik dynamicky se střídajících úhlů pohledu. Obraz se přirozeně otáčí, přibližuje a zase oddaluje. Plynule tak dochází ke střídání 3D a 2D záběrů, které celému zážitku dodávají na intenzitě. Jednotlivé úhly pohledu totiž mají za následek rozdílné vnímání celého prostoru. Hráč si tak může uvědomovat svou nicotnost v celém světě, stejně tak jako dominanci lidské rasy.

Automatizované souboje

Putování labyrintem je pravidelně přerušováno setkáváním se s entitami vyzařující temnou energii. Každá z těchto postav skrývá svůj vlastní příběh, který byl ovšem z nějakého důvodu poškozen. A zde se otevírá druhá složka herního konceptu Nier Reincarnation. Mladá dívka totiž dokáže vstupovat do myslí a tyto příběhy „opravovat“. Zmíněná fáze představuje 2D sekvence ve stylu diorámy. Jedná se o krátké příběhové scény s plnohodnotným dabingem v anglickém jazyce. Nejde o nikterak náročné animace, díky výrazné stylizaci však působí jedinečně. Každý z těchto mini příběhů vždy dospěje do klíčového bodu konfrontace, kdy se hra přepíná do soubojové režimu, třetí složky hry.



Soubojů se dočkáte rovněž požehnaně

Na tomto místě si vývojáři příliš nekomplikovali situaci a sáhli po tahových soubojích, které jsou víceméně automatizované. Vyznačují se navíc poměrně úzkou paletou možností, které hráče nikterak neohromí. Máme zde nějaké speciální útoky pro konkrétní postavy a rovněž speciálky spojené s konkrétní zbraní. Útoky jsou často vrstveny do jednotlivých komb, čímže pochopitelně roste jejich efektivita.

Pravdou zůstává, že titul je silně příběhově orientovaný a klade velký důraz především na vyprávění a emoce

Celý tento systém je poměrně nenáročný a nepředstavuje příliš velkou výzvu. Alespoň tedy za předpokladu, že se utkáváte s vyrovnaným soupeřem. Klíčové je tedy hlídat si své vybavení a samotný boj nebude jistě žádný problém. Nějaký tutoriál či snad encyklopedie by se však hodila. Nier Reincarnation je totiž i v otázkách samotné hratelnosti poměrně tajemná.



Soubojový systém je automatizovaný

Pravdou však zůstává, že titul je silně příběhově orientovaný a klade velký důraz především na vyprávění a emoce. Z hratelnosti jako takové toho příliš mnoho nezbylo. Milovníci akčnějšího gameplaye tak budou pravděpodobně zklamáni.

Android 11? Co to je?

Mnohé jistě napadá otázka, jak je to se zpeněžením hry. Není určitě překvapením, že jde o klasickou lootovačku stylu „gatcha“. Naštěstí však celá monetizační politika hry není nikterak agresivní a poskytuje hráčům možnost rozhodovat se. Investice nepřináší zásadnější zvýhodňování a Nier Reincarnation je pohodlně hratelné i bez skutečných investic.



Součástí je i kvalitní anglický dabing

Závěrem se ovšem musíme pozastavit u technického stavu hry, který je silně schizofrenní. Z nějakého důvodu si totiž titul příliš nepotykal s Androidem 11, kde je hra značně nestabilní. Popravdě jsem při recenzování dokázal na Samsungu A52 5G spustit Nier Reincarnation pouze jednou jedinkrát. Později jsem se nedostal už ani do menu. Jedná se však o globální problém. Naopak na telefonu Huawei P30 Lite vše běželo v pořádku, i když je třeba přiznat, že titul tomuto zařízení skutečně zatopil, a to ve všech ohledech.

Okamžitě docházelo k nepříjemnému přehřívání a častým propadům FPS, což ostatně není žádným překvapením, jde přece jen o poměrně náročnou hru. Na slabších telefonech tak zážitek rozhodně nebude ideální. Technické patálie s nejnovějšími Androidy jsou tak rozhodně tou největší kaňkou na celém titulu. Věříme však, že bude problém v následujících dnech vyřešen.

Závěrem ještě musíme pochválit vydařený soundtrack, který příjemně podkresluje celé toto dobrodružství.

Verdikt Nier Reincarnation je krásným herním zážitkem, který zaměřuje svou pozornost zejména na vyprávění a s ním spojené emoce. Přestože je soubojový systém zastoupen, z pohledu hratelnosti není nikterak výrazný. Ocenit musíme především typickou estetiku značky a skvělý soundtrack. Naopak prozatím neodpustitelným problémem je chod hry na Androidu 11, který je prozatím katastrofální.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 a Huawei P30 Lite.