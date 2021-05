Nier Replicant ver.1.22474487139: za záchranou sestry | Recenze

Co baví Výrazné vylepšení grafiky oproti originálu

Přepracovaný soubojový systém

Příběh obstojí samostatně

Kombinace několika žánrů

Nový obsah Co vadí Zvláštní ořezy filmečků

Zdlouhavé přebíhání

Grafika má své nedokonalosti 8 /10 Hodnocení

Nedivil bych se, pokud by někteří z vás měli za to, že série Nier začala v roce 2017 s dílem Automata. Pravdou ale je, že začala už dlouho před tím. Není žádným překvapením, že o tom mnoho hráčů neví. Vychází totiž ze série Drakengard a první Nier: Replicant, který původně vyšel v roce 2010, měl docela zvláštní průběh vývoje a v originální podobě se nikdy nedostal mimo japonský trh. Díky jeho vylepšené verzi, kterou si nyní připravil Square Enix spolu se studiem Toylogic, si ho konečně můžeme i u nás zahrát ve verzi, ve které byl původně zamýšlen.

Na rozdíl od Automaty tady nenajdete v hlavní roli líbeznou hlavní hrdinku, které můžete nakouknout pod sukni. Místo toho hrajete za mladého chlapce, který se snaží pomoci svojí sestře. Už tady můžete vidět velký rozdíl oproti původní verzi Nieru, který vyšel na našem trhu. V ní byl totiž hlavní protagonista mnohem starší a staral se o svoji dceru. Ta onemocněla a její vyléčení se zdá jako nemožný úkol. Všechno se ale změní po setkání s grimoárem Weissem, který nejenom že dá hlavnímu hrdinovi naději, ale také mu v boji poslouží jako zbraň na dálku. Pokud jste hráli Automatu, tak funguje na podobném principu, jako tamní dron. Mimo to mu poskytuje také magické schopnosti.



Prostředí je pestré a členité, ale občas až moc rozsáhlé

Naopak jestli bude Replicant vašim prvním dílem série, tak to vůbec nevadí. Zdejší příběh naprosto bez problému obstojí sám o sobě. Sice by to chtělo ještě několik věcí dovysvětlit, ale aby vám došla opravdu každá souvislost, museli byste mít nastudovanou každou část série úplně dopodrobna. I když zdejší svět na první pohled může vypadat jako klasické fantasy, tak velmi rychle poznáte, že se na pozadí odehrává mnohem obšírnější příběh. Vyprávění zdejší dějové linky ale pěkně odsýpá, neustále se něco děje a líbí se mi, že tvůrci se toho nebojí a s některými postavami to nedopadne nejlépe.

Stejně jako v případě Automaty to ale ani v Replicantu nekončí po prvním dohrání. Každý další průchod hrou vám odhalí něco nového. V jednom z nich se toho například dozvíte více o Kaine, která je u fanoušků původní verze velmi oblíbenou postavou. Součástí hry je také zbrusu nový obsah, který se vývojářům do originálu už nevešel. Do toho spadá také jedno nové zakončení, které Replicant propojuje s Automatou.

Jinak je Replicant po stránce hratelnosti čistokrevnou hack’n’slash bojovkou. I když na něm nepracovalo studio PlatinumGames, tak je znát, že se od nich vývojáři z Toylogic inspirovali. Oproti původní verzi je soubojový systém přepracovaný, aby odpovídal dnešním standardům a musím říct, že to se povedlo na jedničku. Jediné situace, kdy úplně neexceluje, jsou střety v užších prostorách. Kamera v takových chvílích docela zmatkuje, a když jste zrovna zahnáni do rohu proti přesile, není to nic příjemného. Něco takového se mi ale za celou dobu hraní stalo jen párkrát.



Souboje jsou velmi podobné modernější Automatě, a to je skvělé

Od prvního okamžiku jsem dostal souboje do ruky. Vše je krásně plynulé, komba na sebe navazují a hra vás postupně učí více technik, které proti nepřátelům můžete využít. V tomhle ohledu mě zklamala pouze jedna věc. Stejně jako v Automatě jsou tady využívány prvky z žánru bullet-hell, ale působilo to na mě, jako by si je vývojáři v Replicantu pouze oťukávali. Souboje jsou sice výborné, ale na velkolepé akce, které jsem očekával hlavně od bossfightů, se nějak nedostavily.

Bullet-hell každopádně není ten jediný žánr, ze kterého si tvůrci něco vypůjčili. Ani v Replicantu nechybí několik částí, které bych zařadil do úplně jiných her. Nepůsobí to ale vůbec špatně. Díky tomu se jen tak nestane, že by vám hra připadala repetitivní i přes to, že vesměs neustále jen bojujete. V jedné sekvenci se hra například přepne do izometrického pohledu a Nier najednou vypadá jako variace na Diablo. Nejvíce mě ale zaujala pasáž, kde si tvůrci vzali inspiraci z původních dílů Resident Evilu. Hrátky se statickou kamerou a temnou atmosférou přitom do Replicantu sedí, i když jde hlavně o akční záležitost.



Replicant umí skvěle zpestřit hratelnost přidáním jiných žánrů

Nier Replicant je také do jisté míry RPG, takže můžete hledat a vylepšovat zbraně, navyšovat svůj level a tím odemykat nové magické schopnosti. Do toho spadá i plnění vedlejších úkolů, které jsou zde jen jako doplněk, pokud ve zdejším světě chcete strávit o něco více času. Většinou spočívají v tom, abyste zabili určitý počet potvor či něco odnesli do jiné vesnice. Přebíhání z lokace do lokace si ale i bez vedlejších úkolů užijete více než dost. Vůbec by neuškodilo, kdyby se hráč mohl k rychlému cestování dostat dříve. Pokud jdete čistě za hlavní příběhovou linkou, tak to může dopadnout tak, že běháním strávíte více času než v boji.

Kromě soubojů si velkou změnou prošla samozřejmě také grafika. Sice nepatří mezi to nejlepší z generace a na prostředí je vidět, že se na tom dalo ještě zapracovat, ale nekouká se na ni vůbec špatně. Hra na PlayStationu 4 navíc nepřetržitě běží na plynulých 60 snímků za vteřinu, což je pro takhle rychlou akci ideální. V porovnání s původní verzí je to každopádně obrovský pokrok. Úprav se dočkal také hudební doprovod. Do soundtracku přibyly 4 nové skladby. Některé z nich se docela často opakují, ale díky jejich kvalitě mi to ani nevadilo.



Prostředí by sneslo více detailů, pokrok v grafice je ale více než znatelný

Prvek, u kterého bych ještě oproti originálu ocenil změnu, jsou zvláštní černé pruhy při příběhových filmečcích. Každý z nich má jinou velikost a jsou lehce průhledné. Možná, že jsou tam kvůli lepší čitelnosti titulků, ale ani tak mi moc nedávají smysl. Takhle jen kazí požitek z pěkných scenérií.



Filmečky by snesly více modernějších zásahů, hudba je ale skvostná

Během hraní mě docela překvapila ještě jedna věc. Celou hru jsem prošel s japonským dabingem a v některých scénách jsou cenzurovaná sprostá slova. Je to vůbec první hra, ve které jsem na něco takového narazil. To je podle všeho práce kreativního ředitele jménem Joko Taro, podle kterého to má odlehčit situaci i v napjatějších momentech. V angličtině každopádně žádné vypípávání nenajdete.

Jasuke Sajto, další z vývojářů, řekl, že si myslí, že úspěch Automaty byl pouze náhoda a nemyslí si, že Replicant čeká něco podobného. Proto hráče prosil, aby mu také dali šanci, jinak je bude muset objíždět s kopiemy hry v dodávce. Za mě to ale rozhodně nebude potřeba. I když Replicant nedosahuje takových kvalit, tak se jeho vylepšená verze povedla dostatečně na to, abyste ji dali šanci i vy. Pár věcí by se přeci jen ještě vylepšit dalo, ale oproti zbytku obsahu, který hra nabízí, to není zase taková škoda.