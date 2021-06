Ninja Gaiden: Master Collection - tenhle drak měl ještě zůstat spát | Recenze

Co baví V jádru stále kvalitní akce

Možnost zahrát si tyto legendy i na moderních systémech Co vadí Minimální přidaná hodnota

Poklesy snímků za vteřinu

Velmi kolísavé rozlišení u druhého dílu

Chybí multiplayerový obsah

První dva díly jsou v kolekci v nejhorších verzích, které vyšly 5 /10 Hodnocení

Jelikož se Ninja Gaiden už opravdu dlouhou dobu na herním trhu neukázal, tak není od věci si připomenout, co je to vlastně zač. Tato série začala už v roce 1988, kdy na arkádové automaty vyšla beat’em up mlátička. Většina hráčů původní Ninja Gaiden ale zná spíše jako těžkou akční skákačku. V této podobě vyšla téhož roku na konzoli NES. V Master kolekci je ale řeč o jiných hrách. Roku 2004 se ke značce dostalo studio Team Ninja, které z posledních let můžete znát jako autory série Nioh, a vytvořilo hack’n’slash sérii, kterou spousta hráčů i dnes řadí mezi ty nejlepší v herní historii.

V průběhu let vyšlo několik verzí prvních dvou dílů Ninja Gaidenu od Teamu Ninja a Master kolekce bohužel obsahuje ty nejhorší z nich. Sigma a Sigma 2 jsou totiž oproti originálům, které původně vyšly na Xbox a Xbox 360, značně ořezané a cenzurované. V případě druhého dílu to v některých částech působí jako úplně jiná hra. Cenzura se pak týká hlavně brutality. U jedničky by to až tak nevadilo, ale když ve dvojce usekáváte končetiny a hlavy a z nepřátel se pouze line fialové světlo, tak to nepůsobí zrovna nejlépe.

Co jsem ale úplně nepochopil je fakt, že vývojáři rozesílali recenzní kopie, ve kterých byla brutalita ořezaná ještě víc než v původních Sigmách. To ale napravil Day One patch, takže nyní už jsou oba dva díly v podobě, v jaké vyšly na PlayStation 3. Stále se tedy jedná o ořezané verze oproti originálům. V případě třetího dílu k žádným podobným úpravám už nedocházelo.

Sám jsem se dříve setkal pouze s úplně původním Ninja Gaidenem, takže jsem byl docela zvědavý, co jsou tyto novodobé výtvory vlastně zač. Všechny tři díly by se daly popsat jako příběhová mlátička a nějaké ty RPG prvky by se také našly. Hlavní hrdina Ryu Hayabusa je členem klanu nindžů, který je ale rozprášen po útoku, kdy se nepřátelé snažili získat mocný temný dračí meč. Ryu se tedy vydává porazit ty, kteří to celé mají na svědomí a zároveň dostat meč zpět do jeho vesnice, kam patří. Příběhy dalších dílů se opět točí kolem monster a nadpřirozených sil, na které narazíte už během hraní jedničky.

Kvalita mezi jednotlivými díly je docela propastná. Vůbec se nedivím tomu, že průměrné hodnocení třetího dílu s podtitulem Razor’s Edge je oproti jeho předchůdcům tak nízké. Zápletka i samotné souboje nejsou ničím pořádně zajímavé a nemůžete si v nich dovolit dělat takové kousky, jako v předchozích dílech. Hodnocení samotných her ale nechám stranou. Tady je přeci jen řeč o celé Master kolekci.

The Nioh Collection: samurajské utrpení ve vší kráse | Recenze

Pokud jste hráli originály, tak můžete od Master kolekce dát rovnou ruce pryč. Oproti nim totiž nenabízí absolutně žádnou přidanou hodnotu. Možná se mezi vámi najdou tací, kterým postačí vyšší rozlišení a 60 snímků za vteřinu, ale vzhledem k tomu, že už to nejsou nemladší tituly, tak by si zasloužily o něco větší péči. Nejen, že nic navíc nedostanete, ale naopak o část obsahu přijdete. Součástí kolekce totiž nejsou multiplayerové mise. Zbytek obsahu už se ale od originálu nijak neliší.



Poklesy rozlišení jsou u druhého dílu výrazné

Měl jsem k dispozici verzi pro Nintendo Switch, takže určitě není od věci se podívat na technický stav jednotlivých her. Ninja Gaiden Sigma běží naprosto bez problému v obou herních režimech. Již tradičně trochu pokulhává vyhlazování hran, ale pokud na Switchi hrajete častěji, tak to jistě dokážete překousnout. Větší kompromisy přišly až u Sigmy 2. Není nic neobvyklého, že hry na této konzoli využívají dynamického rozlišení. Problém ale je, když jsou jeho poklesy tak výrazné, že téměř nepoznáte, co se vůbec na obrazovce děje. Uzavřené prostory zvládá hra s přehledem, ale jakmile se dostanete ven a rozjede se pořádná akce, tak jde rozlišení strmě dolů. To je zkrátka daň za to, aby hra stále běžela plynule na 60 snímků za vteřinu.



Filmečky v prvním díle se od originálu nezměnily. Oproti hře samotné kvůli tomu působí rozmazaně

Říkal jsem si, že u Razor’s Edge to bude určitě ještě horší, ale výsledkem jsem byl docela překvapen. I když je v některých částech znát, že rozlišení poskakuje nahoru a dolu, tak to není tak výrazné, jako u druhé Sigmy. Oproti tomu se ale tady autoři nevyvarovali poklesů snímků za vteřinu. Celá akce tak v některých částech působí dost zpomaleně.

To, že verze her v této kolekci nebyly nijak výrazně vylepšeny, mi došlo už během testování první Sigmy skrz do očí bijící předrenderované filmečky. Přišlo mi, že je tam dali v tom nejhorším možném rozlišení, které se zrovna našlo. Oproti samotné hře působí hrozně rozmazaně. Od Sigmy 2 už to ale není problém. Tam jsou totiž všechny scény dělané přímo v enginu hry.

„Master Collection je tady zkrátka pouze pro ty z vás, kteří by si rádi doplnili vzdělání a nemají zrovna možnost dostat se ke starším konzolím.“

Série Ninja Gaiden má po světě spoustu fanoušků. Vypadalo to, že si chce Koei Tecmo s touto kompilací oťukat trh, jestli je o něj vůbec zájem a spolu s tím možná nalákat i nějaké nové hráče. Pokud se ale budou divit, že jsou hráči s touto kolekcí nespokojení, tak opravdu nevím, co čekali. Master Collection je tady zkrátka pouze pro ty z vás, kteří by si rádi doplnili vzdělání a nemají zrovna možnost dostat se ke starším konzolím. Fanoušci originálu tady nenajdou nic nového a pro současného hráče už půjde jen o zastaralé záležitosti, na kterých jde jejich věk znát. To platí zejména pro první Sigmu, kde oproti zbylým dvěma dílům trvá docela dlouho dostat ovládání do ruky.

Ještě bych měl jedno varování pro ty z vás, kteří se chystají si Ninja Gaiden: Master Collection pořídit na PC. Sice jsem tuto verzi neviděl a věřím, že v jejím případě nebudou problémy s poklesy FPS ani rozlišením, ale když se podívám na popis, který můžete vidět na obrázku níže, tak mi nepřijde, že by se PC verzi věnovala zasloužená péče. Něco takového bych opravdu nečekal od kolekce, která se prodává za více jak polovinu plné ceny.

Samotný Ninja Gaiden sice může být skvělá brutální akce, ve které můžete dělat nejrůznější kousky nejen s mečem, ale tuto kolekci bych rozhodně jako Master neoznačil. Je to zkrátka balíček portů s vyšším rozlišením a počtem snímků za vteřinu, který navíc obsahuje první dva díly v té nejhorší možné verzi, která kdy vyšla. Pokud vývojáři chtěli Ninja Gaiden opravdu vrátit na výsluní, tak ten rok a půl, který strávili vývojem Master kolekce, mohli raději věnovat remaku nebo úplně novému dílu. Velkých her tohoto typu dnes už přeci jen tolik nevychází, takže by se pro něj určitě místo našlo. V téhle podobě za to ale určitě nestojí.