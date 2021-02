Ninja Gaiden opět na scéně. Kolekce se třemi díly vyjde v průběhu června

O návratu série Ninja Gaiden se mluví už řadu let. Sice pro vás nemáme úplně nový díl, ale díky Master Collection si budete moci už 10. června připomenout, co je Ninja Gaiden vlastně zač. Tato akce s legendárním nindžou Ryu Hajabusou v hlavní roli by vám ve sbírce chybět neměla. Součástí kolekce budou konkrétně díly Sigma, Sigma 2 a Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Balení zahrnuje i všechny kosmetické doplňky, ale ve všech dílech se budete muset obejít bez online funkcí.

Všechno to jsou tedy novější přírůstky do série, když vezmeme v potaz, že Ninja Gaiden existuje už od roku 1988. Jelikož už se chvíli na herní scéně neobjevil, tak se jistě najde spousta hráčů, která nemá tušení, o co se jedná. Jistě vám ale řekne mnohé to, že za Ninja Gaidenem stojí Team Ninja, vývojáři dvojice hardcore RPG Nioh.

Team Ninja by rád udělal další Ninja Gaiden

Můžete se tedy těšit na pořádnou řežbu, ve které vám nepřátelé dají zabrat. Doufáme, že si touto kolekci vydavatelství Koei Tecmo jen oťukává trh, jestli je o Ninja Gaiden stále zájem a pokud by to s prodeji šlo dobře, mohl by se vrátit s úplně novým dílem. To jsou ale zatím jen čisté spekulace.