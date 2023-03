Nintendo 3DS a Wii U brzy zavřou své digitální obchody. Na nákupy máte poslední týden

Nintendo zažívá se Switchem v posledních letech obří úspěchy. Jejich nejnovější počin se propracoval až mezi trojici nejprodávanějších konzolí v historii. Je logické, že pomalu bude výrobce dávat ruce pryč od svých starších platforem. Zároveň je ale smutné, že s koncem možnosti nákupů v digitálních obchodech Nintenda Wii U a 3DS ztratíme přístup ke stovkám her. Ukončení prodejů připadá na 27. března, takže máte poslední týden na to, abyste si doplnili sbírku, pokud některou z konzolí máte.

I když konzole už dřív přišly o možnost nakupovat přímo přes platební kartu, stále je možné svůj účet tímto způsobem dobít. Jen je k tomu potřeba splnit pár kroků a propojit svůj Switch účet s ostatními konzolemi. Tím docílíte i toho, že pokud vám nějaká koruna na zanikajících platformách zbyde, budete ji moci využít právě na Switchi.

Ukončení prodejů neznamená, že se nedostanete ke svým nakoupeným digitálním hrám. Stále budete mít možnost si je z eShopu stáhnout, ale už si nepořídíte žádnou další. Zmizí také možnost vyzkoušet demoverze her a dostupné nebudou ani free-to-play tituly. Spoustu her si sice můžete zahrát skrz fyzické kopie, ale i tady je pár problémů. S ukončením prodejů budou krabicovky určitě narůstat na ceně. Už nyní některé kousky neseženete pod 100$.

Zároveň pro řadu her platí, že vyšly jen v digitální podobě. Po vypnutí obchodů se tak k nim už nemáte šanci dostat, pokud jste si je dříve nekoupili. To je případ stovek her. I když se nejedná o obří hity od velkých studií, tak i menší unikátní hry stojí za to a je opravdu škoda, že tímto způsobem zaniknou. Alternativou jsou pouze neoficiální způsoby.

Pokud bych měl vybírat konkrétní hry, budou určitě první na řadě exkluzivity, které si na žádných jiných platformách nezahrajete. Klasiky jako Mario nebo Zelda jsou samozřejmostí. Nevynechával bych ani na Metroid: Samus Returns pro 3DS, což je povedený remake druhého dílu této série. Je tady toho ale mnohem víc. Několik dílů série Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey, Yo-Kai Watch a samozřejmě i pokémoni. Detektivky Professor Layton jsou také výborné. Je toho zkrátka hromada. Pokud byste chtěli vidět detailnější výčet, fanoušci si připravili přehledný seznam her, které jsou skutečně exkluzivitami. Pro hry, které vyšly pouze digitálně, se zase hodí výběr od NintendoLife.

Na Wii U je toho také spousta. Už jen vylepšené verze The Legend of Zelda: The Wind Waker HD a Twilight Princess HD pěkně vystřelily na ceně. Kirbyho hry skvěle využívající ovladač jsou také vhodnými kandidáty. Jsem rád, že se řada her z Wii U postupně dostala i na Switch a doufám, že v tomhle bude Nintendo pokračovat, i když tedy mám k jejich způsobům pár výhrad. Hlavně ohledně ceny. Rozhodně bych ocenil i trochu pozornosti směrem k 3DSku, které bylo dalším z jejich obřích úspěchů. Alespoň prozatím se ale musíte se stovkami různých her, které se nedostaly na jinou platformu, rozloučit.