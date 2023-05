Nintendo chce zlikvidovat emulátory Switche. Skyline pro Android už „skončil“

Těsně před premiérou The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (vychází 12. května) Nintendo vyrazilo do boje proti pirátům. Jsou to totiž dva týdny, co unikla kopie hry na internet. Japonská firma proto zasahuje proti úložištím a diskuzním fórům a žádá provozovatele o smazání odkazů vedoucímu ke stažení.

Kromě toho si ale posvítila také na aplikace, díky kterým je možné hry pro Switch hrát i bez konzole. Tedy na emulátory a podružné nástroje. Schytaly to Lockpick, Lockpick RCM a další odnože, které na žádost firmy zmizely z GitHubu. Lockpick slouží k extrahování dešifrovacích klíčů ze Switche, díky němuž pak emulátory mohou spustit hry ze získaných ROM (rovněž extrahovaných ze Switche, častěji ale spíš stažených z internetu).

Z obav kvůli možnému právnímu zásahu ze strany Nintenda pak přes noc skončil vývoj emulátoru Skyline pro Android. Dosavadní verze lze pořád stáhnout a celý projekt je open source, takže v něm zcela jistě někdo bude pokračovat, ale dočasně je to pro komunitu velká ztráta.

Pro Switch existují ještě dva další emulátory, Yuzu a Ryujinx, které fungují na Windows, macOS a Linuxu. Ty zatím Nintendu odolávají a na vývoji se nic nemění.

Emulátory Switche jsou dnes na takové úrovni, že v nich funguje většina her, která na platformu dorazila. A protože počítače i moderní mobily mají mnohem vyšší výkon než konzole od Nintenda, hry tam mohou běžet i lépe než na Switchi. Díky podpoře je lze dokonce vylepšit po obsahové či funkční stránce.

Nintendo proti emulátorům svých platforem (i těch starších) bojuje dlouhodobě. Problém má s kopiemi i 40 let starých her, které už třeba ani nelze legálně koupit. Hodně sledovaný pak byl soudní spor s hackerskou skupinou Team Xecuter, která prolomila ochranu Switche. Hlava týmu, Gary Bowser, kvůli tomu skončil ve vězení a dostal vysokou pokutu. V jeho neprospěch však hrálo to, že hackerské nástroje pro Switch prodával.

Zdroj: Simon Aarons, Ars Technica