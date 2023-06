Nintendo chystá vlastní prezentaci. Kromě informací o Pikmin 4 nás možná čeká nový Mario

Už máme za sebou velkou letní prezentaci PlayStationu i Xboxu, takže nám do velké trojky zbývá už jen Nintendo. To se se svými novinkami vytasí už zítra, tedy 21. června v 16:00 našeho času. Délka Directu se pohybuje okolo 40 minut a hlavním tahákem je odhalení detailů ohledně Pikmin 4, který má vyjít v červenci. Zároveň se ale rozběhly spekulace ohledně toho, že by jako jedno z překvapení měl být oznámený nový 2D díl Maria.

Blíží se nový Nintendo Direct!



Sledujte zítra od 16:00 zhruba 40 minut dlouhou prezentaci, která se zaměří primárně na Nintendo Switch hry vycházející ve zbytku letošního roku. Odhaleny rovněž budou nové detaily o Pikmin 4.



Spekulace působí věrohodněji díky tomu, že společně s Mariem se o nich mluvilo i o datu konání prezentace, které se s dnešním oznámením potvrdilo. Nebudeme ale předbíhat. Tak jako tak bude překvapení víc. Nějak těch 40 minut musí Nintendo vyplnit. Ke zboření celého internetu by stačilo ukázat pár vteřin z Hollow Knight Silksong, ale vzhledem k nedávnému odkladu k něčemu takovému nejspíš nedojde.

Celkem s jistotou se ale ukáže Persona 3 Reload, remake jednoho z nejoblíbenějších dílů této série. U původního oznámení Switch mezi platformami chybí, ale některé obchody uvádějí, že i na konzoli od Nintenda se Reload dostane. Vzhledem k tomu, že si na Switchi už můžeme zahrát i pátou Personu, nevidíme důvod, proč by ho remake měl vynechat.