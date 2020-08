Nintendo chystá vylepšený Switch, vyjít by měl už v příštím roce

Nintendo v příštím roce zřejmě plánuje vydat novou verzi svojí hybridní konzole Nintendo Switch. Spolu s ní by měla dorazit i řada nových herních titulů. S informací přišly zdroje obeznámené s děním ve společnosti. Technické specifikace zatím nejsou jasné, ale Nintendo chce údajně zapracovat na větším výpočetním výkonu, který by byl schopný umožnit i 4K hraní. Ruku v ruce s lepším výkonem jde také kvalitnější displej a zlepšená míra interaktivyty, u níž však zatím můžeme pouze spekulovat, co přesně znamená. Mohlo by se tak podařit alespoň částečně udržet pozornost hráčů, kteří nyní budou jistě zaujatí především novou generací Playstationu a Xboxu.

Není divu, že se Nintendo snaží udržet svoji přenosnou konzoli co nejvíce v popředí a dále ji zlepšovat. Přece jenom už se podařilo od roku 2017 prodat neuvěřitelných 61 milionů kusů. K možnosti hardwarového upgradu se už v dřívějšku nepřímo vyjádřil i prezident Nintenda Shuntaro Furukawa. "Nintendo Switch vstupuje do svého čtvrtého roku a situace je momentálně trochu odlišná od těch s domácími konzolemi. Z hlediska hardwaru si myslím, že se budeme moci zamyslet nad několika možnostmi, jak v budoucnu růst," prozradil Furukawa v lednu letošního roku.

Byli byste ochotní koupit si vylepšenou verzi Switche?