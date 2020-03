Nintendo Direct Mini: Na Switch míří několik her od 2K a dokonce i český Vigor

Nejdříve přišla řeč na definitivní edici hry Xenoblade Chronicles. Toto vychvalované RPG jste si doposud mohli zahrát pouze na Wii a New 3DS. Switch dostane vylepšenou verzi včetně nové příběhové kapitoly a upraveného soundtracku. Do hraní se budete moci pustit 29. května.

Ve stejný den vyjde i trojice kolekcí her od 2K Games. Spekulace o Bioshocku se potvrdily. Rovnou dostaneme kompletní kolekci všech tří dílů včetně DLC. Borderlands pak přichází v Legendary kolekci. Ta obsahuje první dva díly spolu s Pre-Sequelem. Jako poslední byl oznámen X-Com 2. Spolu se základní hrou dostanete i rozšíření War of the Chosen.

Celá řada her dostane nový obsah. Marvel Ultimate Alliance 3 se dočká posledního rozšíření ze season passu, které přinese dr. Dooma spolu s Fantastickou čtyřkou.

Ring Fit Adventure pak dostane zbrusu nový Rhythm Game mód, ve kterém budete cvičit do rytmu celkem 17 písní z ostatních her od Nintenda. Nechybí ani aktuální Animal Crossing. Už 1. dubna začíná velikonoční Bunny Day, který potrvá do 12. dubna. Na konci měsíce nás prý čeká další event.

Několik titulů s oznámením i rovnou vyšlo. Je to Shinsekai: Into the Depths, Good Job, nebo Star Wars: Jedi Academy. Brzy se prý dočkáme i Star Wars Raceru.

Mezi rychlým přehledem her, které letos zamíří na Switch, můžete zahlédnout třeba Catherine: Full Body, Burnout Paradise Remastered nebo český Vigor, který byl doposud dostupný pouze na Xboxu One. Beta by měla odstartovat už 9. dubna.

Je docela zvláštní, že to Nintendo nazvalo Mini Direct, i když toho bylo oznámeno tolik. Nám to ale rozhodně zlepšilo den. Třeba takový Bioshock vyhlížíme na Switchi už nějaký pátek.