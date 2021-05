Nintendo hlásí nejziskovější rok, konzole Switch prodalo skoro 85 milionů

Nintendo může slavit. Koncem března letošního roku za sebou totiž může uzavřít finanční výsledky a ohlásit nejvýdělečnější rok za historii společnosti. Prodalo se totiž téměř 85 milionů konzolí Nintendo Switch, a to rozhodně není zanedbatelné číslo.

Finanční výsledky se zveřejnily teprve nedávno. Po rychlém prohlédnutí tak můžeme vidět, že společnost prodala 687,1 milionů her, které posunuly provozní zisk na 6 miliard dolarů s příjmy 16,6 miliard dolarů. To znamená, že se Switch velmi rychle blíží rekordu, stanoveném původní konzolí Nintendo Wii, která se drží hranice 101 milionů prodaných kusů.

Nintendo se chce v budoucnu soustředit na více nových značek

Mezi nejpopulárnější hry platformy patřil např. Animal Crossing: New Horizons s 20,85 miliony prodaných kusů či Mario Kart 8: Deluxe s 10,62 miliony prodaných kusů. Nintendo navíc rozhodně neusíná na vavřínech a před chvílí vypustilo do obchodů fotící adventuru New Pokémon Snap. Do prodeje míří také modrá verze konzole Nintendo Switch Lite, takež o další zisky je víceméně postaráno.