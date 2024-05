Nintendo koupilo studio Shiver Entertainment, tvůrce portů Hogwarts Legacy a Mortal Kombat 1 pro Switch

Prohlášení japonského giganta se v poslední době týkala hlavně toho, že místo akvizicí se soustředí na budování pevných interních týmů a vychovávají si tak vlastní vývojáře. Ovšem ani u Nintenda nejsou nákupy žádnou novinkou. Nejnovějším přírůstkem do jeho portfolia je floridský tým z Shiver Entertainment, který doposud patřil společnosti Embracer Group. Částku, kterou si Embracer naúčtoval, neznáme, ale na výsledky z tohoto fiskálního roku nebude podle Nintenda akvizice mít znatelný vliv.

Název studia vám nejspíš moc neřekne. Soustředí se totiž spíš na tvorbu portů her pro další platformy, než aby se pouštělo do vlastním megalomanských projektů. Právě portování nejspíš Nintendo zaujalo nejvíc, protože jedním z posledních výtvorů Shiveru je port Hogwarts Legacy pro Switch, který nakonec nedopadl úplně špatně. Nesmíme zapomínat ani na jejich port loňského Mortal Kombat 1, který se jinak než tragédii nazvat nedá. V minulosti pracovali třeba také na sérii Scribblenauts.

I když je nově tým součástí Nintenda, jeho zaměření má zůstat stejné. Shiver se má i nadále soustředit na portování her, a to nejen pro Nintendo Switch, ale i na další platformy. Jeho nový majitel je pak prý odhodlaný zajistit zdroje jak pro tvorbu portů, tak pro vývoj nových her.

Zdroj: Nintendo