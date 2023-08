Nintendo má chystat vydání své nové konzole na druhou polovinu příštího roku

Už dlouhou dobu se objevují střípky informací ohledně toho, že Nintendo Switch dostane svého nástupce v roce 2024. Doposud většina z nich mířila na jeho první polovinu. Web VGC ale přichází s reportem, podle kterého Nintendo s novou konzolí míří až na druhou polovinu roku. Možná si říkáte, že jasným důvodem pro toto rozhodnutí je možnost využití předvánoční sezóny. Switch ale vyšel v březnu a jak vidíme na jeho prodejních čísel, vůbec mu to neuškodilo.

Zajímavostí je tady ale víc. Před pár týdny i z oficiálních kanálů Nintenda proudila ven informace ohledně toho, že v případě nového hardwaru chtějí zaručit dostatečné množství kusů pro všechny hráče. Rozhodně bychom nebyli nadšení, pokud by se opakoval scénář s PS5 a XSX. Opět má jít o hybridní konzoli, kterou jednoduše připojíte k televizi a funguje skvěle i jako handheld.

Ohledně specifikací nové konzole zatím ani slovo. Jediné, o čem byla řeč, je, že by měla mít LCD displej místo OLED. Nintendo se tak mělo rozhodnout proto, aby udrželo konzoli v přijatelnější cenové kategorii. Na této informaci se shodly dva zdroje VGC. Stejně tak se shodují i na tom, že hry pro novou konzoli se budou prodávat i na fyzických nosičích.

Nový hardware znamená také vydání nových her. Devkity konzole už mají mít v rukách klíčová partnerská studia Nintenda. Switch měl se svým vydáním dost silnou knihovnu her. Jeho nástupce by to v tomhle ohledu měl podstatně jednodušší, pokud bude podporovat zpětnou kompatibilitu. Zatím se ale nepotvrdilo, jestli nové Nintendo bude nebo nebude zpětně kompatibilní s hrami ze Switche. Pokud by nebylo, pro spoustu hráčů včetně mě to bude velké zklamání. Nintendo během posledního reportu pro investory uvedlo, že chce přechod hráčů na nový hardware co nejvíce ulehčit a zjednodušit. Zpětná kompatibilita by tomu dozajista pomohla.

Zdroj: VideoGamesChronicle