Nintendo novou konzoli oznámí v tomto fiskálním roce. Červnový Direct se ale bude věnovat pouze Switchi

Po hromadě dohadů, spekulací a údajných úniků tady konečně máme něco přímo od Nintenda. Komunita netrpělivě očekává odhalení následující generace jejich konzole. Nyní máme jistotu, že ji uvidíme v tomto fiskálním roce, tedy do konce března roku 2025. Což nemusí nutně znamenat, že budeme muset čekat až do posledních dnů tohoto data. Zároveň ale oznámení neproběhne na červnové prezentaci Nintendo Direct, což potvrdil přímo Šuntaró Furukawa, prezident společnosti.

Z exkluzivit má Nintendo momentálně oznámenou jen dvojici her - Luigi's Mansion 2 HD a remake Paper Mario: The Thousand-Year Door. Na avizované prezentaci bychom měli vidět velké tituly pro druhou polovinu letošního roku. Určitě vedle tvorby dvorních studií Nintenda uvidíme také hry od týmů třetích stran. Že by se konečně objevil i Hollow Knight: Silksong?

Nintendo se také opět pochlubilo prodeji. Switch má momentálně na kontě 141,32 milionů prodaných konzolí. Stále je tedy historicky na třetím místě za Nintendo DS se 154 miliony a na prvním místě se i po několika generacích drží PlayStation 2 s 155 miliony. Na poli software na Switchi nejvíc zabodoval Mario Kart 8 Deluxe, kterého se prodalo necelých 62 milionů kopií. Z loňských novinek se pak jasně nejvíc daří Super Mario Bros. Wonder se 13,44 miliony.

Nejprodávanější hry pro Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe - 61.97 milionů

Animal Crossing: New Horizons - 45.36 milionů

Super Smash Bros. Ultimate - 34.22 milionů

Breath of the Wild - 31.85 milionů

Super Mario Odyssey - 27.96 milionů

Pokemon Sword/Shield - 26.27 milionů

Pokemon Scarlet/Violet - 24.92 milionů

Super Mario Party - 20.66 milionů

Tears of the Kingdom - 20.61 milionů

New Super Mario Bros. U Deluxe - 17.45 milionů Nové tituly/předělávky Super Mario Bros. Wonder - 13.44 milionů

Pikmin 4 - 3.48 milionů

Super Mario RPG - 3.31 milionů

Princess Peach: Showtime! - 1.22 milionů

Mario vs Donkey Kong - 1.12 milionů

Spekulacím každopádně určitě konec není. Nedávno se vyrojily informace o tom, že Switch 2 má být o kousek větší než současná konzole a ovladače místo mechanického úchytu budou na těle konzole držet díky magnetům. O výrobu displeje a dalších komponent se pak prý stará jihokorejský Samsung, který měl Nintendu nabídnou lepší podmínky oproti čínské konkurenci. Zatím ale jde o neoficiální informace.