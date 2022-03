Nintendo odkládá Breath of the Wild 2 na jaro příštího roku

Na novou Zeldu si ještě počkáme.

Nintando včera oznámilo, že se rozhodlo odložit pokračování skvělého dobrodružství The Legend of Zelda: Breath of the Wild až na jaro roku 2023. V novém videu o tom informoval producent série Eiji Aonuma.

Důvodem je snaha vývojářů vytvořit opravdu unikátní zážitek, který si fanoušci značky zaslouží. O pokračování toho ostatně nevíme moc, snad jen to, že bude stavět na hratelnosti a struktuře původní hry a podstatně ji rozšíří v mnoha ohledech. Kromě povrchu se podíváme také do oblak.