Nintendo pracuje na novém ovladači pro Switch. Uvidíme ho za půl roku

Vypadá to, že Nintendo vyvíjí nový ovladač pro konzoli Switch, můžeme-li věřit profilu příslušenství na stránkách americké komise FCC. Bohužel k mání nejsou naprosto žádné konkrétnější detaily, jelikož se Nintento postaralo o to, že vše zůstane utajené až do oficiálního odhalení.

Identifikační číslo modelu je HAC-043, což označuje že jde o periferii pro Nintendo Switch. Nedávný bezdrátový ovladač společnosti totiž nesl označení HAC-042. Utajení všech informací by mělo trvat 180 dní, a to od 16. září letošního roku, takže se představení novinky má uskutečnit pravděpodobně někdy v následujícím půlroce.