Nintendo představilo nový model Switche s OLED displayem a dok s LAN portem

Dnes byla oznámena nová verze konzole Nintendo Switch, jejíž hlavní předností je sedmipalcový OLED display. I když se tedy rozměry konzole nijak nezmění, tak display bude v nové revizi větší. Na trh dorazí 8. října s cenovkou 350$. OLED display ale není tou jedinou novinkou.

Tato verze bude mít také vylepšený stojánek, což je prvek, na který si hráči u původního Switche často stěžovali. Nyní budete mít širší možnosti nastavení a celkově by měla být konzole stabilnější. Kromě toho byl vylepšen i zvuk z reproduktorů. Pokud tedy hrajete nebo plánujete hrát hlavně v handheld módu, tak vás tyto novinky jistě potěší. Také se vám do OLED Switche v základu vejde více her. Zatímco základní verze měla úložiště 32 GB, nová nabídne 64 GB.

Novinek se dočká nejen handheld, ale také dok. Jeho nová verze bude mít navíc LAN port. Nebudete se tedy muset spoléhat na Wi-Fi signál a internet si při hraní v doku připojit přes kabel. Tato verze doku funguje i se starším modelem Switche. Zatím ale není jasné, jestli se bude prodávat i samostatně.