Nintendo předvedlo novou konzoli na Gamescomu za zavřenými dveřmi. Má zvládat rozběhnout Matrix Awakens

Obecně se očekává, že Nintendo uvede nástupce konzole Switch v průběhu příštího roku. Nyní už se ve spekulacích řeší jen to, jestli to bude první nebo druhá polovina. Nintendo už mělo důležitým partnerům rozeslat devkity a na Gamescomu za zavřenými dveřmi předvedlo dalším vývojářům, co jejich nový kus hardwaru bude umět. Tyto informace vyplynuly na povrch nedlouho po veletrhu, ale nyní jsme se dozvěděli i něco konkrétnějšího.

Jako první se svým reportem přišel britský Eurogamer. Jeho zdroje potvrzují, že Nintendo opravdu "Switch 2" předvádělo a jako ukázka posloužila vylepšená verze hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ta běžela ve vyšším rozlišení při více FPS než na Switchi. To ale neznamená, že by měl být tento titul na novou konzoli znovu vydán. Ukázka posloužila zkrátka jako technologické demo.

S informacemi od vlastních zdrojů navazuje web VCG. Ty kromě Zeldy zmiňují i to, že Nintendo mělo na "Switchi 2" předvádět technologické demo Matrix Awakens, které původně sloužilo pro předvedení síly konzolí PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Nová generace konzole od Nintenda to měla zvládnout díky využití DLSS. Neměl chybět ani ray-tracing. Graficky se prý kvalita obrazu vyrovnala konzolím od Sony a Microsoftu. Věří se tomu docela těžko, ale nebudeme vynášet finální soudy, dokud sami neuvidíme, co je nové Nintendo zač.

Už dříve se mluvilo o tom, že nová konzole Nintenda bude mít v sobě nový čip od Nvidie, který zvládá právě i technologie jako DLSS, takže alespoň tato informace nemusí být daleko od pravdy. Nintendo samotné nicméně o své konzoli zatím neřeklo nic konkrétního, spíše o ní jen mlží. Jediná konkrétní věc je, že opět využijí zaběhlý systém účtů, aby uživatelům přechod na novou generaci ulehčili.

Zdroje se stále neshodují na tom, jestli by měl "Switch 2" vyjít v první nebo druhé polovině 2024. Určitě by to ale neměl být úvod roku. Na ten už totiž Nintendo oznámilo velké hry, které ještě obohatí knihovnu Switche. Mezi nimi je RPG s Peach v hlavní roli nebo port Luigi's Mansion 2. A ještě trochu fám z jiného soudku. Prý bychom se v průběhu září měli dočkat další prezentace Nintendo Direct i přes to, že svoji vlastní měl minulý týden Super Mario Bros. Wonder. Některé zdroje uvádí, že má proběhnout v příštím týdnu.