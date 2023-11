Nintendo prodává Switch jako na běžícím pásu. PlayStation 5 se blíží 50 milionům kusů

Oba japonští výrobci tento týden zveřejnili finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí. Spolu s tím také oznámili, jak jsou na tom prodeje jejich konzolí a softwaru.

Nintendo do světa vyslalo dalších 2,9 milionu Switchů, z toho 1,9 milionu OLEDů, 0,6 milionu standardní verze a 0,4 milionů Lite. Celkově má tato platforma za sebou již 132,5 milionu prodaných konzolí, což upevňuje místo v historických tabulkách, ale na Nintendo DS (154 milionů) a PlayStation 2 (158,7 milionu) už nedosáhne.

Na Switch se ale ještě dlouho budou prodávat hry. Nintendo v posledním čtvrtletí udalo dalších 45 milionů kopií a s celkovými 1133 miliony jde s přehledem o nejúspěšnější konzoli tohoto výrobce. Předplatné Switch Online má již 38 milionů abonentů.

Jak se daří jednotlivým titulům? V červenci vydaná strategie Pikmin 4 už má 2,5 milionu prodaných kopií. Super Mario Bros. Wonder dal za dva týdny, než skončil finanční kvartál, hned 4,3 milionu kopií. Vedle toho se prodal další milion kopií The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (celkově již 19,5 milionu) a hlavně 1,6 milionu Mario Kart 8 Deluxe (celkově již 55,5 milionu). Motokáry s Mariem a jeho partou jsou neskutečný držák. Ta hra vyšla již v dubnu 2017 a vlastní ji skoro každý druhý majitel Switche.

Konkurenční Sony tak detailní výsledky nahlížející i na jednotlivé tituly nezveřejňuje, ale pár zajímavých informací známe. V uplynulém čtvrtletí firma prodala 4,9 milionu PlayStationů 5, celkově již 46,6 milionu kusů. Zatím to vychází na 16. místo historických tabulek, do konce roku ale přejede SNES, která má jen o dva miliony víc.

Sony pak za poslední tři měsíce prodalo 67,6 milionu her, ale to už míchá čísla za PS4 a PS5 dohromady. Z tohoto počtu jich 4,7 milionu připadá na tituly vlastních studií. Kvartál končil v září, takže v těchto číslech není 5 milionů prodaných kopií Marvel's Spider-Man 2.

Zdroje: Sony, Nintendo