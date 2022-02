Nintendo se neplánuje zapojit do velkých nákupů vývojářských studií

Po akvizici Activision Blizzard Microsoftem se okamžitě začalo spekulovat o tom, jak na tento krok zareaguje Sony. Častokrát se v této diskuzi zapomíná na Nintendo, které se Switchem láme rekordy a v prodejních číslech se mu podařilo překonat první PlayStation i Wii. Během nedávného reportu pro investory se Šuntaro Furukawa, prezident společnosti, na téma akvizicí vyjádřil v tom smyslu, že se Nintendo nemá v plánu do velkých nákupů zapojit.

"Naše značka byla vybudována na produktech vytvořených našimi zaměstnanci a mít velké množství lidí, kteří nesdílí Nintendo DNA v našem uskupení by nebylo přínosem pro společnost." Dle slov Furukawy to tedy vypadá, že jsou spokojeni s tvorbou svých interních týmů. V současné generaci navíc více než kdy před tím spolupracují i se studii třetích stran, takže na ně není takový nátlak a herní knihovna se přitom neustále rozrůstá.

Pro Nintendo to letos vypadá na další nabitý rok. Pokémon Legends: Arceus i přes nepěkný vzhled slaví prodejní úspěch. Čeká nás nový Kirby, pokračování Legend of Zelda, Bayonetta 3 a spousta dalších her, na které fanoušci čekají dlouhé roky. Na to, že jsme teprve na začátku února, se mají fanoušci Nintenda na co těšit.

