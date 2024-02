Nintendo se soudí s tvůrci emulátoru Yuzu. Požaduje náhradu škody a ukončení provozu

U Nintenda není nic neobvyklého, že se často pouští do soudních sporů kvůli upraveným verzím jejich her či hardwaru. Nyní přišla řada na Yuzu, populární emulátor, skrz který je možné rozběhnout hry ze Switche na PC. I v případě novinek trvalo jen pár dní či týdnů, než se objevily verze hratelné tímto způsobem. Podle Nintenda Yuzu usnadňuje pirátství v kolosálním měřítku.

Soudní proces probíhá s Tropic Haze, tvůrci emulátoru. Jedním z hlavních bodů je to, že skrz Yuzu hráč nelegálně obchází softwarové šifrování Nintenda. Konkrétním příkladem je v tomto případě Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, která byla přes Yuzu hratelná necelé 2 týdny po vydání na Switchi. Skrz několik stránek byla pirátská kopie stažena více než milionkrát a členství na Patreonu Yuzu poskočilo na dvojnásobek běžného stavu.

To, že si Zeldu stáhlo milion lidí na PC, samozřejmě neznamená, že by si ji bez této možnosti každý z nich koupil na Switchi. Yuzu a jeho tvůrce to nicméně neomlouvá a bylo víceméně jen otázkou času, než Nintendo přejde do akce. Hráči ho za podobné akce nemají moc v lásce, ale nelze popřít, že má na ochranu svého obsahu právo. Soud má ale ještě daleko od vynesení rozsudku, takže závěr zatím není jasný.

Zdroj: Eurogamer.net