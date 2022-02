Nintendo se v následujících letech zaměří na tvorbu nových značek

Když se zmíní Nintendo, hráčům se většinou jako první vybaví Mario, Zelda a další jména ikonických sérií. Tyto stálice nechybí ani na Switchi. Dle slov prezidenta společnosti Šuntara Furukawy máme ale v následujících letech očekávat spíše nové značky než další díly zaběhlých sérií.

Wii Sports mají svého nástupce. V dubnu vychází Nintendo Switch Sports

O tyto informace se podělil v posledním rozhovoru s investory. "Věříme, že lidé, kteří si Switch teprve pořídí, i ti, kdo už ho vlastní, by si pořídili nové tituly. Do budoucna bude důležité nabízet nejen rozmanitý hardware, ale také posílit prodeje zaběhlých i nových titulů." Dále Furukawa zmiňuje, že vysoké prodeje zaběhlých her nejsou dlouhodobě udržitelné a do budoucna máme očekávat vydávání menšího množství titulů vycházejících ze starších značek.

Nintendo Switch čeká další port. Na konzoli dorazí Star Wars: The Force Unleashed

Zatím to ale vypadá, že tuto taktiku letos neplánují využít. Před pár dny byly oznámeny tituly jako Mario Strikers: Battle League nebo Nintendo Switch Sports, které vycházejí ze starších úspěšných titulů. Jednou z posledních nových značek Nintenda je Splatoon a ten letos oslaví už 7 let od vydání prvního dílu. Už by tedy bylo načase, aby zase ukázali něco nového.

Zdroj: Exputer