Nintendo slaví Pokémon Day novinkami. DLC pro Scarlet & Violet, seriál od Netflixu a aplikace na sledování spánku

Dnešní den patří pokémonům. Přesně před 27 lety vyšly v Japonsku Pokémon Red & Green. Výročí Nintendo oslavilo tradiční krátkou prezentací, ve které ukázalo novinky spojené s touto značkou. Tentokrát to vezmeme odzadu. Na závěr bylo oznámeno DLC pro Scarlet & Violet jménem The Hidden Treasure of Area Zero. Bude rozděleno na 2 části, přičemž první s podtitulem The Teal Mast vyjde na podzim. The Indigo Disk pak dorazí v zimě.

Do pokémon Scarlet & Violet míří další novinky, jako je propojení s Pokémon GO a podpora Pokémon Home, díky které do hry budete moci dostat nové druhy. Už dnes byste měli mít navíc možnost narazit v raidech na nové pokémony. Stejně tak můžete mít i nové outfity už dnes, pokud si DLC předobjednáte.



Pokémon Sleep

Docela velký prostor dostala mobilní aplikace Pokémon Sleep, která už byla oznámena dříve. S její pomocí můžete sledovat svůj spánek a vést si nejrůznější statistiky. Stačí si vedle postele položit mobil. Sleep má být dostupný na Androidu i iOS v průběhu letošního roku. K ní byl představen i nový kus hardwaru jménem Pokémon GO Plus+. Spánek můžete zaznamenávat i s tímto malým diskem a využijete ho i při hraní Pokémon GO, kdy jednoduše můžete protáčet pokéstopy nebo chytat pokémony.



Pokémon GO Plus+

Anime seriál pokémonů stále pokračuje. Vedle toho jsme tady měli i hraný film a k tomu letos přibyde i seriál od Netflixu jménem Pokémon Concierge, který využívá stop motion animaci. Stojí za ním Dwarf Animation Studio. Viděli jsme zatím jen pár vteřin s Psyduckem a datum premiéry bychom se měli dozvědět v nadcházejících měsících.



Stop motion animák od Netflixu Pokémon Concierge

Pro hráče karetních pokémonů byl představen velmi pěkný set Pokémon Trading Card Game Classic, který se inspiruje původními edicemi. Má to být ta nejlepší kvalita pro hraní pokémonů v této podobě a podle videa by součástí balení nejspíš mělo být i pár kartiček. Konkrétní informace bohužel neznáme. Web uvedený ve videu zatím nefunguje a pořádnou ukázku uvidíme na letošním Pokémon TCG World Championships, které se koná vůbec poprvé v Japonsku.



Set Pokémon Trading Card Game Classic