Nintendo slaví výročí Maria. Na Switchi si zahrajete i legendu Super Mario 64

Bez jakýchkoliv oznámení Nintendo vydalo čtvrthodinové video ohledně toho, co nás s Mariem čeká do jara příštího roku. Jako první tady máme Mariovu verzi Game & Watch. Mimo to, že stejně jako ostatní slouží jako hodiny, si na něm můžete projít originální Super Mario Bros. spolu s Lost Levels a Mariovou verzí Ballu k tomu.

Následně se oznamování rozjelo více. Potvrdily se spekulace o tom, že na Switch míří spousta 3D titulů s Mariem z minulých generací. Super Mario 3D World si spolu s přídavkem Bowser's Fury budeme moci zahrát 12. února. Teď přeskočíme až na konec celého videa. Kromě 3D Worldu se můžete těšit také na Super Mario 3D All-Stars kolekci obsahující Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy. Všechny hry budou vylepšeny a upraveny tak, aby hraní na Switchi bylo co nejpříjemnější. Docela jsme překvapeni datem vydání. Čekání totiž nebude vůbec dlouhé. Tato kolekce vychází už 18. září.

Na druhou stranu nás ale dost zarazilo, že 3D All-Stars kolekci si budete moci koupit pouze do konce března příštího roku. To ostatně platí i pro další oznámení, což je Super Mario 35, což je battle royale. Ano, i Mario dostane vlastní hru z tohoto žánru. Pro předplatitele služby Nintendo Switch Online bude zdarma, ale opět bude dostupná pouze do 31. března. Vydání pak spadá na datum 1. října.

Tím ale nekončíme. Ode dneška předplatitelé NSO najdou v jejich NES knihovně Super Mario All-Stars kolekci, která obsahuje původní tři díly spolu s Lost Levels. Kromě hlavní série se dostalo i na Mario Kart, i když je to něco jiného, než bychom si přáli. Mario Kart Live: Home Circuit je totiž hra, která využívá reálné hračky. V pokoji si vytvoříte dráhu a skrz Switch pak vše sledujete jako by to byl klasický Mario Kart. Vydání Home Circuitu se chystá na 16. října.

Toto video bylo pouze startem oslav Mariova výročí. Neočekávejte ale oznamování dalších her. Je tím myšleno to, že v ostatních Nintendo hrách budou probíhat eventy s Mario tematikou. Na italského instalatéra tak budete moci narazit třeba v Animal Crossingu nebo Splatoonu 2.