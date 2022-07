Nintendo Switch dostane edici s tématikou Splatoon 3. Je to první speciální varianta OLED modelu

Po dlouhé době tady máme další speciální edici konzole od Nintenda. Tentokrát vám na ovladačích i dokovací stanici zazáří olihně.

Z pohledu tuzemského hráče se to nemusí zdát, ale Splatoon je v ostatních částech světa velmi úspěšnou značkou. Nintendo jí dává tolik prostoru, že jí věnuje první speciální edici OLED modelu konzole Nintendo Switch. Tematicky bude ozdobené tělo konzole, ovladače i dokovací stanice. Do prodeje se tato edice dostane 26. srpna, tedy ještě pár týdnů před vydáním Splatoon 3.

Nintendo mělo u minulých generací ve zvyku dělat nejrůznější edice mnohem častěji. Třeba u Nintenda 3DS by se jich našly desítky. S příchodem Switche ale v tomhle ohledu výrazně zpomalili a dávají prostor pouze hrám, kterým opravdu věří. Kromě Splatoon 3 to v minulosti byly například Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Let's Go Eevee & Pikachu nebo Super Mario Odyssey.

Zdroj: Nintendo