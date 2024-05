Nejlepší hry pro Nintendo Switch. Mario, Zelda, Hogwarts Legacy, Minecraft a další pecky

Cesta na post nejlepšího trenéra pokémonů čítá spoustu překážek. Musíte porazit ty nejlepší a již tradičně narazíte i na partičku záporáků. Pokud by vám základní porce obsahu nestačila, je k dispozici také rozšíření The Hidden Treasure of Area Zero, rozdělené na dvě části. S jednou se podíváte do promrzlých krajin, druhé vás vezme na mořskou akademii.

Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus.

To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik.

Poker na drogách. To je vcelku trefný popis nedávného indie hitu Balatro, ve kterém se správnou kombinací karet snažíte dosáhnout co největšího množství bodů. Nehrajete ale jen tak s nějakými kartami. Balíčky obsahují všemožné druhy žolíků, přičemž každý z nich trochu mění pravidla hry a vlastnosti karet. Musíte tak karty vykládat na stůl s rozmyslem a bez trochy štěstí se to také neobejde.

V prvním díle nádherné plošinovky Unravel jsme s pleteným hrdinou Yarnym objevovali rodinné osudy plné emocí. Pokračování zaběhlý styl osvěžuje přidáním další vlněné postavičky, které se v kooperaci chopí druhý hráč. I když lze hrát Unravel Two sólo, je to jedna z těch her, kterou byste rozhodně měli hrát s kamarádem.

Tears of the Kingdom jsou přímým pokračováním Breath of the Wild a staví na většině jeho základů. Zároveň ale vše posouvá na mnohem vyšší úroveň. I když jsme stále v království Hyrule, prostředí se nemálo změnilo. Tentokrát navíc můžete navštívit i ostrovy v oblacích a otevře se vám také cesta do podzemí. A to jsme ani nenakousli hrátky s fyzikou pomocí nových schopností, které se jen tak neokoukají.

I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, tak dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Jelikož Hollow Knight spadá také do žánru metroidvania, tak máte celý herní svět otevřený už od samotného začátku. Do některých jeho částí se ale bez určitých schopností nedostanete, takže hra vás schválně vybízí, abyste prohledali každý její kout.

Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království.

12. Overcooked! All You Can Eat

Místo toho, aby se studio Ghost Time Games pustilo do dalšího pokračování své kuchařské party hry, rozhodli se zabalit všechen dosavadní obsah do jednoho balení. All You Can Eat obsahuje úrovně z prvního a druhého dílu a přihazuje k nim veškeré dodatky, které v průběhu let vznikly. Pokud ještě žádnou hru ze série Overcooked nemáte, tahle verze je rozhodně tou nejlepší volbou.

Celkově to tak dělá stovky rozmanitých úrovní, kde se mění nejen prostředí, ale i pokrmy, které pro své zákazníky musíte co nejrychleji připravit. Nově v této verzi najdete Assist mód pro méně zdatné hráče, kteří se chtějí pustit do vaření, ale obešli by se bez chaosu a shonu kvůli omezenému množství času.

Hodnocení recenzentů: 84 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (74 % od 3 050 hráčů)

