Nintendo Switch se může stát nejprodávanější konzolí všech dob. Už pokořilo Wii a PS1

Nintendo ve finanční zprávě za poslední kalendářní čtvrtletí loňského roku oznámilo, že prodalo již 103,54 milionu Switchů. Konzole tak přeskočila Wii (101,63 mil.) a ve firemním žebříčku je na třetím místě za handheldy Game Boy (118,69 mil.) a DS (154,02 mil.). Z konkurence je před Switchem už jen PS4 (116,83 mil.) a konzolová jednička PS2 (157,68 mil.).

Pokud se Switch bude prodávat ještě několik let, případně Japonci platformu oživí stále spekulovaným výkonnějším modelem Pro, je v silách Switche dobýt trůn. Jak si všiml analytik Daniel Ahmad, stomilionovou laťku rychleji pokořilo jen Nintendo DS a aktuální hybridní konzole se prodává větším tempem než Wii, PS4 nebo PS2, u něhož hrál roli dlouhý život.

Z oněch více než 100 milionů připadá 81,68 milionu na původní Switch, 17,87 milionu na model Switch Lite a 3,99 milionu činí prodeje nového Switche OLED. Jak přiznává Nintendo, prodeje by mohly být i vyšší, ale brzdí je čipová krize a horší dostupnost na některých trzích. Kvůli tomu firmě také už několikrát snížila odhady budoucích prodejů.

Z hospodářských výsledků též vyplývá, že se pro Switch prodalo již 766 milionů her, více mají na svědomí jen Wii (922 milionů) a DS (949 milionů). Loni firma dokázala prodat 29 her ve více než milionu kopií, z toho 22 titulů pochází z vlastní stáje.

Nintendo tak ani nemá důvod pouštět se do akvizičních bojů s Microsoftem nebo Sony. Má totiž vlastní silné značky Mario, Zelda, Animal Crossing a Pokémon. V listopadu vydaných titulů Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl se již prodalo bezmála 14 milionů kusů a na konci ledna na trh zamířil Pokémon Legends: Arceus.

Letos má vyjít také nová The Legend of Zelda, předchozího dílu Breath of the Wild se prodalo skoro 26 milionů kopií. Rekordmanem každé čtvrtletí sbírající miliony je pak Mario Kart 8 Deluxe s více než 43 miliony prodejů.