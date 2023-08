Nintendo Switch se pořád prodává po milionech. Nástupce má dorazit příští rok

Nintendo má za sebou další velmi úspěšné čtvrtletí. Firma utržila v přepočtu z yenů 3,2 miliardy dolarů, což je o 50 % více než před rokem. Čistý zisk vzrostl dokonce o 52 % na 1,3 miliardy dolarů.

Od dubna do konce června Nintedo prodalo dalších 3,9 milionu Switchů a k tomu přes 52 milionů her. Jen nová Zelda se přibližně za měsíc a půl dostala k 18,5 milionu hráčů. Celkově už prodeje her pro Switch překonaly 1088 milionů, konzolí se pak prodalo 129,5 milionu.

V análech už Switch zůstane zapsaný jako třetí nejúspěšnější konzole historie. Prodeje PS2 (158,7 milionu) a Nintenda DS (154 milionů) by už dohnal jedině uvedením půlgenerace běžící na stejné platformě. V prodeji her pak zaostává za PS2 (1537 milionů) a PS4 (1419 milionů).

Spíš než Switch Pro nebo jiný upgrade ale po sedmi letech od uvedení musíme vyhlížet úplně novou platformu. O ní se spekuluje už několik let a zvěsti jsou spíš protichůdné, než že by do sebe jednotlivé dílky postupně zapadaly.

Podle posledních zpráv Video Games Chronicles má nástupce Switch dorazit ve druhé polovině příštího roku. Konzole prý opět odstartuje s LCD panelem místo OLEDu, bude podporovat cartridge, ale nevíme nic o výkonu nebo zpětné kompatibilitě. Velká studia už prý ale mají devkity, aby mohly pomalu chystat novou generaci her.

Insider Nate the Hate na tyto zprávy reagoval ve vlastním podcastu, kde citoval své zdroje. Ty mluví o použití většího 8" LCD a možná až 512GB interního úložiště. Konzole by měla zůstat hybridní jako současný Switch.