Nintendo Switch za nejnižší cenu. Herní konzole k televizi i do ruky teď stojí necelých šest tisíc

Kapesním konzolím jednoznačně vládne Nintendo. Pokud byste si chtěli na letních dovolených užít plnohodnotný herní zážitek, nyní máte možnost tuhle hybridní konzoli získat se slušnou slevou. V CZC.cz najdete Nintendo Switch za 5 999 Kč. U Nintenda nebývá zvykem, že by svůj hardware často zlevňovalo a tohle je za základní model, který běžně stojí přes sedm tisíc, velice dobrá nabídka.

I přes svůj nižší výkon oproti konkurenci se Nintendo Switch zvládá držet na vrcholu prodejních žebříčků už několikátý rok. Jeho hlavní výhodou je to, že funguje samostatně jako handheld, ale kdykoliv ho můžete připojit k televizi skrz dok, který je součástí balení. Své samozřejmě dělají také exkluzivní hry, které na jiné platformě nenajdete. Mezi ně patří například Super Mario Odyssey a další hry s rodinou kolem Maria nebo Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Podívejte se na náš článek s tipy k výběru herní konzole. Nintendo Switch – pro někoho možná až překvapivě – zvítězilo v mnoha scénářích: