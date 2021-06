Nintendo uklidňuje spekulace o Switchi Pro. Vypadá to, že zatím není na pořadu dne

Spekulací byla spousta, ale jak nyní už dobře víme, ani jedna se nestala pravdou. O vylepšeném Switchi se mluví už několik měsíců. Doug Bowser, ředitel amerického Nintenda, v nedávném rozhovoru pro Washington Post řekl pár slov k tomu, že nechtějí nové technologie jen kvůli tomu, aby měli něco nového. Musí spolu s tím přijít i něco víc, než jen výkonnější hardware.

"Vždycky se poohlížíme po nových technologiích a po tom, jak mohou ovlivnit hraní. Není to ale jen o technologii jako takové. Jde o to, jak může vylepšit zážitek ze hry. Jak využijete tuto technologii? Použijete ji na současný hardware nebo počkáte na novou platformu? Vstupuje do toho řada faktorů a to je něco, na co vždycky bereme ohled," říká Bowser.

Samozřejmě se nedá očekávat, že o novém modelu bude mluvit přímo, ale celkově z rozhovoru vyznívá, že Nintendo si pochvaluje úspěchy Switche a v blízké době se nechystají žádné velké novinky ohledně hardwaru. Za nás je každopádně jen otázkou času, kdy na vylepšenou verzi Switche dojde. Nintendo má přeci jen historicky v oblibě vydávat lepší verze konzole v jedné generaci a u Switche by nám něco takového dávalo docela dobrý smysl.