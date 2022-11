Nintendo už prodalo 114 milionů Switchů. PS4 a Game Boy jsou na dostřel

Hráči pořád jako zběsilí kupují Mario Kart 8 Deluxe

Nidtendo zveřejnilo výsledky za první polovinu fiskálního roku 2023. Po finanční stránce firma spíš stagnuje. Tržby dosáhly 656,9 miliardy jenů, o 5,2 % více než loni ve stejném období. Provozní zisk stoupl jen o 0,2 % na 220,3 miliardy jenů. Na tržbách mají největší podíl konzole (631,4 mld. jenů), mobilní hry a prodej licencí přinesl 23,5 mld. jenů, hrací karty pak 1,9 miliardy jenů.

Za prvních šest měsíců účetního roku Japonci dodali do obchodů 6,68 milionu Switchů, což je o 19 % méně než loni. Trh se už částečně nasytil a Nintendo se prý pořád potýká s nedostatečnou výrobou kvůli čipové krizi. Proto také snížilo celoroční výhled o dva miliony a předpokládá, že za celý fiskál dodá 19 milionů konzolí. V dalších šesti měsících si tak věří na více než 12 milionů nových dodávek.

To by už Switch posunulo na třetí místo historických tabulek. Aktuálně má na kontě 114 milionů kusů, před ním je PlayStation 4 se 117 miliony a Game Boy se 119 miliony. Dostižení Nintenda DS (154 milionů) a PS2 (159 milionů) je nereálné. To by firma musela vydat bájný Switch Pro a prodloužit život platformy o dalších několik let.

V prvním pololetí byl největší zájem o Switch OLED (3,53 mil.), za ním byl klasický Switch (2,23 mil.) a pak Switch Lite (0,92 mil.).

Nintendo také prodalo 95,41 milionu her, z toho 15 titulů zaznamenalo více než milionové prodeje. Jen čtyři hry byly od vydavatelů třetích stran, jedenáct jich mělo na svědomí samo Nintendo. Obří zájem byl o Splatoon 3 (7,9 mil.) a Switch Sports (6,15 mil.). Firma ale prodala další tři miliony Mario Kart 8 Deluxe.

Motokárová arkáda je se 48,41 milionu prodaných kusů nejúspěšnější hrou na Switch, na záda ji dýchá Animal Crossing: New Horizons (40,17 mil.). Na třetím místě je s odstupem Super Smash Bros. Ultimate (29,53 mil.). Celkově se už pro Switch prodalo skoro 918 milionů her. Do půl roku tak konzole předežene Wii (922 mil.) i DS (949 mil.).

Nejoblíbenější konzole Nintenda

Nintendo Switch OLED nabízí 50 obchodů za ceny od 8 569 Kč Porovnat ceny

Nintendo Switch nabízí 60 obchodů za ceny od 7 299 Kč Porovnat ceny