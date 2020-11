Nioh 2: Complete Edition dostal datum vydání, letos se ho však nedočkáte

Nioh 2: Complete Edition je (jak už název napovídá) kompletní balíček druhého dílu této série a všech rozšíření a dodatků, které dosud byly vydány. Kromě základní hry se můžete také těšit např. na DLC The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital a The First Samurai.

To však není vše, tato verze hry bude vylepšená o řadu grafických prvků. Řeč je o 4K Ultra-HD, kompatibilitě pro širokoúhlé obrazovky, HDR spolu s 144Hz, rychlosti 120FPS a dalších maličkostech.

Nioh 2: Complete Edition vychází pouze na PC a jeho datum vydání bylo stanoveno na 5. února 2021.